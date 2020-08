Allgemein | STAR NEWS

Oliver Pocher: Amira bestimmt den Look des Tages

DE German Stars - Oliver Pocher (42) ist mit seiner Ehefrau Amira (27) glücklich verheiratet, die beiden treten sogar gemeinsam im Fernsehen auf. Sie haben einen Sohn, der Anfang nächsten Jahres ein Geschwisterchen bekommen wird. Doch wie halten Amira und Oliver ihre Ehe frisch?

Im Einheitslook

Unter anderem, indem sich Oliver Pocher gerne mal von seiner Frau beeinflussen lässt – modisch zumindest. Im Interview mit 'Gala' verrät Amira, dass es nicht immer ihr Mann ist, der morgens beherzt in den Kleiderschrank greift und das erste anzieht, dass ihm in die Griffel kommt: "Er zieht auch manchmal Sachen an, die ich ihm rauslege. Ich habe Spaß daran und finde es total cool, wenn wir alle drei den gleichen Look tragen." Ihr gemeinsamer Sohn ist bereits neun Monate alt, bekommt aber bald ein Geschwisterchen. Es sei immer geplant gewesen, dass die Familie mit einem Kind noch nicht abgeschlossen ist.

Oliver Pocher hat gelacht

Mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden hat Oliver bereits drei Kinder. Doch je mehr desto besser. Amira erklärt, dass Oliver mit großer Freude reagiert habe, als sie ihm eröffnete, erneut schwanger zu sein: "Er hat gelacht! Das hat er beim ersten Mal auch getan. Er hat immer schon Anspielungen gemacht, dass der Kleine kein Einzelkind bleiben soll. Natürlich hat unser Sohn schon drei Geschwister. Aber sie leben leider nicht hier. Uns war klar, dass wir nachlegen wollen." Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird hat die brünette Schönheit allerdings noch nicht verraten.