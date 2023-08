Allgemein | STAR NEWS

Oli P. nimmt viel Rücksicht: So kehrt Ehefrau Pauline nach Hirn-OP in den Alltag zurück

DE Deutsche Promis - Oli Petszokat (45) und seine Ehefrau, die ehemalige Eiskunstläuferin Pauline (45), haben schwere Monate hinter sich, denn ein Tumor, der seit Jahren in ihrem Gehirn lauerte, begann zu wachsen und Probleme zu bereiten. 2020 brachte sie riskante Hirn-OP hinter sich, und das Paar hat gelernt, sein Leben entsprechend umzustellen, um Paulines Genesung zu unterstützen, wie die beiden auf dem roten Sofa der NDR-Sendung ‘Das!’ berichteten.

Oli P. schont Pauline, wo es geht

Als Sänger und Moderator ist Oli P. viel unterwegs, und jahrelang war seine große Liebe Pauline oft an seiner Seite. 2019 kam der Schock: Der jahrelang ruhende Tumor war plötzlich gewachsen, musste operiert werden, auch weil nicht zu erkennen war, ob er gutartig oder bösartig war. Über die stressige Zeit mit Sorgen wegen der möglichen Folgen der OP schrieb Oli P. 2022 anlässlich des Welttumortages: "Ich wusste nicht, in was für einem Zustand ich meine Frau nach Ihrer Hirntumor-OP vorfinden werde. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was wir seitdem fühlen und durchmachen." Nach der OP traten neue Probleme und Symptome auf – epileptische Anfälle, Tinnitus, Missempfindungen in der linken Körperhälfte begleiten sie bis heute. “Natürlich weiß ich, dass das nötig war, aber es war ein langer Prozess das anzunehmen“, gestand Pauline. Mit Oli P. über 2000 km im Jahr zu Auftritten zu fahren ist ihr nicht mehr möglich.

Kraftort Sylt

Neben Olis Karriere gibt es ein weiteres Standbein, das beiden viel bedeutet. Gemeinsam eröffneten die beiden die Hundeboutique Dogstyles, die sie teilweise mit mehreren Filialen führten. Inzwischen haben sie nur noch das Geschäft auf Sylt. Die Insel liegt ihnen besonders am Herzen, dient ihnen als “Kraftort“, seit sie 2019 zum ersten Mal gemeinsam dort waren. “Ich kam auf dieser Insel an und ich hab mich sofort verliebt. Die raue Nordsee… ich kannte als Kind nur die Ostsee… die Luft dort, die Leute… und seitdem sind wir einfach immer wieder ein, zwei Mal im Jahr dort“, sagte Pauline zu NDR-Moderatorin Inka Schneider. “Nach der Operation hab ich mir dann auch gewünscht, dort zu sein, um wieder zu Kräften zu kommen.“ Sylt sei einfach ihr Traumort, und Oli P. ergänzte, dass die beiden sich schon jetzt auf Oktober freuen, wenn sie wieder dort sind.

Bild: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto

Weitere Artikel