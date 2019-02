Allgemein | STAR NEWS

Offset: Mit Cardi B alles richtig gemacht

Rapper Offset (27) hatte seine Frau Cardi B (27) betrogen. Die trennte sich von ihm und musste anschließend einige öffentliche Versöhnungsversuche über sich ergehen lassen. Jetzt sind die beiden wieder zusammen, und Offset hat ein seltenes Interview über sein Privatleben gegeben. Er habe alles richtig gemacht.

Bereit, alles zu geben

Der Musiker (‘MotorSport’) hat eine gemeinsame Tochter mit Rapperin Cardi B (‘Bodak Yellow’). Die beiden Turteltauben hatten sich jedoch im vergangenen Jahr getrennt, nachdem Gerüchte über Offsets Untreue an die Öffentlichkeit gelangt waren. Es folgten einige spektakuläre Auftritte des Musikers, der nichts unversucht ließ, seine Liebste zurück zu gewinnen. So kletterte er unter anderem bei einem ihrer Auftritte auf die Bühne und machte sich vor Live-Publikum zum Clown. Unabhängig davon, wie sehr über ihn in dieser Zeit gespottet wurde, hatte er Erfolg, denn Cardi B und Offset haben sich versöhnt. Er hat also alles richtig gemacht – findet er selbst, wie er im Gespräch mit ‘Billboard’ erklärt: "Ich würde mit einem Fallschirm auf meinem Rücken aus dem Fenster springen, um sie zurück zu gewinnen. Du musst für das kämpfen, an das du glaubst und was du liebst. Das ist kein Witz, und es ist auch kein Social-Media-Spaß."

Es ist, wie es ist

Dass einige von Cardis Fans über ihn gespottet haben, als er auf die Bühne gestürmt war, stört ihn dabei gar nicht, denn ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss: "Ihr habt mich vielleicht als selbstsüchtig gesehen, als ich auf der Bühne war, aber ich versuche nur, das wieder zu bekommen, was mir gehört. Ich bin bereit, dumm auszusehen. Ich bin bereit, diesen Schuss in den Rücken zu bekommen." Offset gibt auch zu, während seiner Ehe mit Cardi ein Auswärtsspiel mit anderen Frauen gehabt zu haben – aber, hey, was soll man auch machen? Er fährt fort: "Man kann sagen, was man sagen will, und ihr könnt mich jetzt auch alle hassen, was viele Menschen anscheinend auch tun. Ich nehme das so hin, weil ich es versaut habe. Gleichzeitig bin ich aber auch nicht perfekt. Ich kenne halt nur ein paar Wege, die ich gehen kann." Cardi B scheint diese Entschuldigung überzeugt zu haben.

