Offset: Cardi Bs Ehemann von Polizei festgehalten

DE Showbiz - Offset (28) wollte sein hart verdientes Geld ausgeben, als er am Mittwochabend (29. Januar) durch das beliebte Einkaufszentrum The Grove in Los Angeles schlenderte. Der Ehemann von Cardi B (27) hätte wohl kaum erwartet, dass sein Shoppingtrip von der Polizei unterbrochen werden würde.

Anfängliches Durcheinander

Die rückte jedoch an, nachdem ein Anruf bei den Beamten eingegangen war. Der Anrufer machte die Polizei von Los Angeles darauf aufmerksam, dass sich ein bewaffneter Mann im Parkhaus des Einkaufszentrums befinde. Bis die Beamten vor Ort waren, hatte die Person das Gelände bereits wieder verlassen. Doch das wussten die Polizisten noch nicht, als sie ankamen, und so nahmen sie jeden Besucher aufmerksam unter die Lupe, wie 'TMZ' berichtet. Dazu gehörten sowohl Offset als auch seine Entourage. Die Polizisten legten ihnen zunächst Handschellen an, während sie versuchten, sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen.

Offset ist noch nicht frei

Zunächst sah es gar nicht gut aus für Offset, denn die Beamten schienen ihn und seine Begleiter für verdächtig zu halten. Der Musiker wurde von einem Polizisten an die Wand gedrückt, bevor er und seine Bekannten auf die Polizeistation abgeführt wurden. Das LAPD hatte im Parkhaus zwei Schusswaffen gefunden. Wem diese gehören, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt. Offset wird derzeit noch von der Polizei festgehalten. Verhaftet worden ist er allerdings nicht.

