Offene Worte: Ottfried Fischer will sich nicht verstecken

DE German Stars - Ottfried Fischer (66) und seine langjährige Lebensgefährtin Simone (49) sind seit dem 19. Juni 2020 ein Ehepaar. Am Freitag (14. August) verriet der Schauspieler in der 'NDR-Talkshow', wie er ihr den Antrag stellte und wie die Parkinson-Erkrankung, die er erstmals 2008 öffentlich machte, sein Leben beeinträchtigt.

Ottfried Fischer machte Ansage statt Antrag

Einen romantischen Heiratsantrag gab es nicht, stellte Ottfried Fischer klar: "Nüchtern. Alles andere als romantisch. Es war jetzt nicht der Kniefall. Es war am Frühstückstisch und es war ein Beschluss."

Doch ganz so sachlich, wie das klingt, waren Fischers Beweggründe nicht. Die Heirat mit seiner Simone bedeutet emotional viel: "Als ich die Simone geheiratet habe, habe ich auch einen anderen Sinn im Leben gefunden. Und da kann man nicht den Parkinson dazwischen lassen", erklärte er.

Parkinson zu verbergen kostete Kraft

Der Schauspieler, der mittlerweile oft im Rollstuhl zu sehen ist, macht nicht viel Aufhebens um seine Erkrankung: "Den Parkinson habe ich ignoriert. Der zählt nicht und ist auch kaum da. Manchmal meldet er sich, schaut um die Ecke und geht wieder. Man darf das nicht so wichtig nehmen."

Doch er gibt zu, dass es hart war, mit der Erkrankung umzugehen, als noch niemand davon wusste: "Ich habe jahrelang fünf Serien am Stück und nebeneinander gemacht – und das mit der Parkinson-Krankheit. Irgendwann habe ich gesagt: Jetzt reicht’s, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit, ich will es nicht mehr verbergen müssen", sagte Fischer im Fernsehen. Dieser Schritt wirkte befreiend, wie er rückblickend erkannte: "Als ich die erste Sendung 'Ottis Schlachthof' nach meinem Outing hatte, bin ich danach rausgegangen und habe gemerkt, dass ich ein Viertel des Kopfes nur gebraucht habe, um den Parkinson wegzuspielen. Und dass das nicht mehr da war, war eine solche Erleichterung."