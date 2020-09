Allgemein | STAR NEWS

Ob das so eine gute Idee ist? Tom Cruise mietet Kreuzfahrtschiffe

DE Showbiz - Tom Cruise (58) arbeitet derzeit fieberhaft am siebten Teil des Action-Franchises 'Mission: Impossible'. Die Dreharbeiten in Italien mussten aufgrund des Coronavirus zu Beginn des Jahres abgebrochen werden. Doch die Arbeit geht nun weiter. Aktuell wird an der Küste von Norwegen gedreht.

Kreuzfahrtschiffe sollen Sicherheit gewährleisten

Doch wie filmt man am sichersten in Zeiten einer Pandemie? Bei Tom Cruises aktuellem Film handelt es sich nicht etwa um eine kleine Independent-Produktion, sondern um ein großes Unterfangen, an dem hunderte Menschen mitarbeiten. Der Schauspieler und die Produktionsfirma haben sich deshalb etwas ganz besonderes einfallen lassen und zwei Kreuzfahrtschiffe der Linie Hurtigruten gemietet, die als Hotelersatz dienen sollen. Die Crew soll solange dort wohnen, bis die Dreharbeiten in Norwegen abgeschlossen sind. Doch ob gerade Kreuzfahrtschiffe so eine gute Idee sind als Schutz vor Coronavirus? Aufgrund des Ventilationssystems verbreitet sich das Virus auf Schiffen besonders schnell, wie sich zu Beginn der Pandemie zeigte.

Tom Cruise bezahlt gerne

Tom Cruise und Paramount Studios wollen um jeden Preis verhindern, dass die Dreharbeiten erneut gestoppt werden. Zunächst haben Tom und die Studiobosse die Kreuzfahrtschiffe bis Ende September gemietet. Insgesamt soll der Mietpreis knapp 600.000 Euro betragen. Angeblich soll der Star selbst den Großteil der Rechnung bezahlen. Erst vor wenigen Tagen hatte die norwegische Regierung eine Ausnahme für Tom und seine Crew erteilt: Sie müssen nicht nach Ankunft in eine zehntägige Quarantäne. So versucht das Land, die Filmindustrie zu sich zu locken. Es bleibt nur zu hoffen, dass alles gut geht.