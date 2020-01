Allgemein | STAR NEWS

Oana Nechiti: Wegen Xavier Naidoo lernte sie Deutsch

DE German Stars - Oana Nechiti (31) ist gebürtige Rumänin und kam erst im Alter von 16 Jahren nach Deutschland, um ihre Tanzausbildung zu machen, und sprach damals noch kein Wort Deutsch. Um die Songs von Xavier Naidoo (48) zu verstehen, lernte sie die Sprache dann aber recht schnell.

Oana Nechiti: Sprach-Beichte

Heute sitzen die Tänzerin und der Sänger ('Nur mit Dir') gemeinsam in der Jury von 'Deutschland sucht den Superstar'. Als Teenager war sie ein großer Fan von ihm. Sein damaliger Song 'Dieser Weg' inspirierte Oana zum Deutschlernen. In der Show 'Absolut Xavier Naidoo' verriet Oana jetzt: "Ich kenne seine Musik, seitdem ich 16 war und noch kein Deutsch gesprochen habe." Damals haben ihre Kollegen ihr Songs der Söhne gezeigt. "Das war für mich einfach das erste Mal, wo ich dachte: 'Wow, also Deutsch kann doch schön klingen!'" Um die Lieder mitsingen zu können, lernte sie dann die Sprache. Sie gestand in der Show: "Es ging halt nicht, weil ich die Sprache nicht konnte. Aber jetzt bin ich inzwischen doch ganz glücklich, dass ich Deutsch gelernt habe. Zumindest kann ich jetzt seine Musik immer im Auto mitsingen!"

Xavier Naidoo: Er spricht von seinem Sohn

Auch der Musiker selbst hat übrigens vor Kurzem ein paar Details aus seinem Privatleben preisgegeben. Eigentlich hält er seine Familie strikt aus der Öffentlichkeit heraus, doch nun hat er zum ersten Mal seinen Sohn im TV erwähnt. "Mir war immer wichtig, dass mein Sohn Körpersprache lesen kann. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, wie man ein Kind emphatisch bekommt", erzählt der Musiker über seinen Sechsjährigen, der zweisprachig in Deutsch und Englisch erzogen wird. "Jetzt habe ich aber das Glück, dass ich einen sehr emphatischen Jungen habe. Er ist zwar ein ziemlicher Rabauke, aber er kann sehr gut 'Entschuldigung' sagen. Jetzt ist es so weit, dass mein Sohn, wenn wir irgendwo sind, zu allen Leuten hingeht und sich vorstellt. Er geht zu den Eltern von Kindern hin und sagt: 'Hello, this is my father.'"