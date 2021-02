Allgemein | STAR NEWS

Nur ein Dummchen? Verona Pooth hat ihr Image geliebt

DE Deutsche Promis - Verona Pooth (52) war als Werbeikone in den 90er- und 00er-Jahren stets als Dummchen (miss)verstanden worden. Dass die brünette Schönheit eine gescheite Geschäftsfrau ist, nahmen ihr damals nicht alle Fernsehzuschauer ab. Verona hat das nie gestört.

Die Pooths sind selbstbewusst genug

Das gab sie zu, als ihr Sohn San Diego sie darauf in ihrem gemeinsamen Podcast ansprach. Ob sie unter ihrem Image als Dummchen gelitten habe, erkundigte sich der Teenager, der von seiner Mama daraufhin nur ein Lachen erntete: "Also du hoffst, dass deine Mutter nicht dumm ist, sonst könntest du vielleicht was abgekriegt haben." Doch im Gegenteil: im Haushalt der Pooths würden oft die Wörter dumm und doof fallen, allerdings seien sie nie als Beleidigung gemeint, und das wisse auch jeder, versicherte Verona: "Weil wir so selbstbewusst sind und überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass einer von uns wirklich doof ist."

Verona Pooth hat das Image dankend angenommen

Ihr Image als Dummchen habe sie nicht nur früh akzeptiert, sondern regelrecht geliebt, wie sie erklärte. Das Image habe sie sogar beschützt, denn so erhielt sie die inoffizielle Erlaubnis, als Moderatorin von 'Peep' einfach nur Quatsch zu erzählen und Witze zu machen: "Die Stimme wurde höher, der Rock kürzer und ich suchte wieder mal den Ausgang, wieder mal den Eingang." Eine solche Schublade zu akzeptieren habe Verona Pooth von ihrer Mutter gelernt. Deren Motto sei nämlich immer gewesen: "Wenn du für irgendetwas unterschätzt wirst, dann korrigiere die Leute nicht, sondern nimm es dankend an." Es war ein guter Rat, denn Verona Pooth ist so zu einer der markantesten Persönlichkeiten im deutschen Showgeschäft geworden.