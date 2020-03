Allgemein | STAR NEWS

‘NSYNC-Star Lance Bass: Zehnter Baby-Versuch mit Leihmutter

DE Showbiz - Lance Bass (40), Sänger der einstigen Boyband ‘NSYNC ('Bye Bye Bye') und Michael Turchin (33) wünschen sich nichts sehnlicher als ein Baby, aber das Ehepaar musste in den letzten Jahren eine Enttäuschung nach der nächsten einstecken. Ihr letzter Versuch im Sommer 2019, mit Hilfe einer Leihmutter Eltern zu werden, endete erneut tragisch mit dem Tod des Babys in der achten Schwangerschaftswoche.

Lance Bass träumt von einem Baby

Jeder gescheiterte Versuch, mittels IVF und Leihmutter ein Baby zu bekommen, brach den beiden das Herz. Nachdem sie bereits gehofft, geträumt und sich Babynamen überlegt hatten, kam die traurige Nachricht.

"Leider verloren wir ihn nach acht Wochen, was so ziemlich allen passiert, die IVF machen", erklärte Lance in ‘Entertainment Tonight’. "Das wusste ich erst gar nicht, aber wir haben inzwischen so viele großartige Paare getroffen, mit derselben Geschichte. Man fühlt sich unterstützt, wenn man erfährt, dass andere das gleiche durchmachen."

Jetzt wagen sie Versuch Nummer zehn und versuchen, die Nerven zu bewahren.

Leben mit der Enttäuschung

Das Schlimmste sei, bei jedem Versuch die Hoffnung und Vorfreude und dann die Enttäuschung zu erleben. Über den letzten gescheiterten Versuch sagte Lance: "Man versucht sich dazu zu bringen, nicht zu aufgeregt zu sein, weil man weiß, dass jederzeit alles mögliche passieren könnte, gerade in den ersten Wochen, wo die Gefahr groß ist, dass es sich nicht hält. Du sagst dir das immer wieder, um nicht zu sehr zu hoffen, aber im Hinterkopf planst du schon ihr gesamtes Leben. Besonders, wenn man einmal das Geschlecht weiß – man kann sich nicht bremsen und sieht ihr ganzes Leben vor sich und malt es sich aus, wen sie heiraten werden und all so etwas. Das ist echt heftig."

Hoffentlich klappt es dieses Mal für Lance und Michael. Falls nicht, denken die beiden jedoch auch schon über eine Adoption nach.