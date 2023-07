Allgemein | STAR NEWS

‚Nothing Compares 2 U‘: Pink singt Sinéad O’Connors größten Hit

DE Showbiz - Emotionaler Moment zum Auftakt von Pinks (43) US-Tour. Das erste Konzert fand am Mittwoch (26. Juli) in Cincinnati statt. Am gleichen Tag hatte die Sängerin gemeinsam mit dem Rest der Welt vom Tod Sinéad O'Connors erfahren. Die Irin war im Alter von nur 56 Jahren gestorben.

Pink liebte den Song

Pink hielt auf der Bühne für einen Moment inne, um ihrer verstorbenen Kollegin ihren Respekt zu erweisen und bat auch Brandi Carlile zu sich auf die Bühne, die an dem Abend im Vorprogramm aufgetreten war. "Als ich ein kleines Mädchen war…bin ich in Atlantic City immer wieder runtergegangen zum Ocean City Boulevard, mit zehn Dollar, und hab ein Demotape gemacht. Ich nahm eine kleine Kassette auf und stellte mir vor, es sei ein Demo für eine Plattenfirma", erzählte die Musikerin ihrem Publikum. "Das war immer entweder 'Greatest Love Of All' von Whitney Houston oder 'Nothing Compares 2 U' von Sinéad O'Connor."

Duett für ein Idol

Pink fuhr fort: "Um Sinéad zu ehren, und zu Ehren meiner sehr, sehr talentierten Freundin Brandi Carlile möchte ich sie bitten, ob sie hier rauskommt und gemeinsam diesen Song mit mir singt." 'Nothing Compares 2 U' war der größte Hit der verstorbenen Sinéad O'Connor, und obwohl der Song ursprünglich von Prince stammt, war es ihre Version, die weltweit die Herzen der Menschen eroberte und noch heute immer wieder gespielt wird. Bei den Billboard Music Awards wurde 'Nothing Compares 2 U' zur weltweiten Single des Jahres 1990 erklärt. Am Mittwoch hatte Sinéads Familie bekannt gegeben, dass die Sängerin gestorben war. Die Londoner Polizei bestätigte später, dass sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden war.

Bild: Graham Finney/Cover Images