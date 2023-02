Allgemein | STAR NEWS

Noch einmal Ja gesagt: Ellen DeGeneres und Portia de Rossi erneuern Ehe-Gelübde

DE Showbiz - Die ehemalige Talkmasterin Ellen DeGeneres (65) machte große Augen, als ihre Frau Portia de Rossi (50) anlässlich von deren Geburtstagsfeier in ihrem Hochzeitskleid vor ihr stand. Und keine Geringere als das Kardashian-Familienoberhaupt Kris Jenner (67) gab dem Paar seinen Segen.

Kris Jenner hält die Feier ab

Natürlich wurde alles auf Video festgehalten und die Amerikanerin postete ein paar von ihnen auf Instagram. "Portia überraschte mich auf ihrer Geburtstagsparty mit der Erneuerung unseres Eheversprechens", schrieb sie dazu. "Danke @krisjenner für die Trauung und @brandicarlile für den Auftritt und Portia dafür, dass sie das größte Geschenk für mich ist, sogar an ihrem Geburtstag." In einem Video schritt die Braut durch die Menge und trug angeblich dasselbe Kleid, das sie bei ihrer Hochzeit mit Ellen im Jahr 2008 trug. Sie überreichte ihrer Liebsten - die jetzt nicht unbedingt in einem Hochzeitsoutfit auftauchte, sondern nur eine blaue Jacke, khakifarbene Hosen und blaue Turnschuhe trug - einen Blumenstrauß.

Ellen DeGeneres und Portia hatten einen ganz besonderen Hochzeitsgast

Kris Jenner war jedenfalls begeistert über den Coup und kommentierte das Video: "Der beste Tag aller Zeiten!!.. was für eine Ehre, für zwei meiner besten Freundinnen da zu sein, die ich verehre und die sich so sehr lieben!" Es war keine große Feier, aber es gab einen sehr prominenten Gast. Als nämlich die Kamera umschwenkte und die klatschenden Gäste zeigte, stand da auf einmal Meghan Markle. Laut 'Daily Mail' soll sich auch Prinz Harry unter die Anwesenden gemischt haben. Es war also ein denkwürdiger Tag für Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, die wahrscheinlich auch nicht alle Tage Blaublüter in ihrem Haus haben.

Bild: JENNIFER GRAYLOCK/INSTARimages.com

