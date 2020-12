Allgemein | STAR NEWS

No-Angels-Star Lucy Diakovska: Ein trauriges Ereignis brachte ihre Bandkolleginnen wieder näher

DE Deutsche Promis - Lucy Diakovska (44) wird zum ersten Mal in ihrem Leben Weihnachten ohne ihre geliebte Mutter Rositza feiern. Diese war im Februar trotz aufopfernde Pflege durch die Sängerin der No Angels ('Daylight In Your Eyes') an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.

Pflege rund um die ihr

"Sie hatte schon im Mai 2019 einen schweren Schlaganfall. Da es in Bulgarien keine vernünftige Reha- oder Pflegeeinrichtung gibt, habe ich sie acht Monate lang gepflegt", erzählte Lucy in 'Bunte'. "Ich habe für sie eine Wohnung einrichten lassen. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Sie war bettlägerig." Ausgerechnet zu Weihnachten 2019 ging es dann mit Rositzas Gesundheit rapide bergab: "Am ersten Weihnachtstag letztes Jahr musste ich sie wieder auf die Intensivstation bringen. Sie war ausgelöscht. Sie konnte nicht mehr trinken und essen. Sie war an Schläuchen angeschlossen."

Lucy Diakovska vermisste ihre Bandkolleginnen

Die nächsten sechs Wochen wich Lucy nicht von der Seite ihrer Mutter, doch im Februar starb Rositza schließlich. "Mein Leben wird nie wieder das gleiche sein. Mein Alltag wird sich nie wieder erholen. Dieses schwarze Loch bleibt für immer bestehen", erzählte Lucy. Doch Hilfe kam von unerwarteter Seite: Nach langer Sendepause rückten ihre ehemaligen Bandkolleginnen von No Angels wieder enger zusammen. Die Gruppe hatte sich 2003 aufgelöst. "Ich merkte, wie sehr ich das gebraucht und vermisst habe", freute sich Lucy.

Die Band ist seit kurzem auf Streaming-Diensten zu hören. Nachdem 'Promi Big Brother'-Siegerin Janine Pink die No Angels in einem Video bereits begeistert feierte und damit das Interesse an Deutschlands erster Casting-Band wieder so richtig anheizte, hat sie die Hoffnung der Fans beflügelt, dass wir bald wieder mehr von den No Angels hören könnten. Dann hoffentlich auch wieder mit Lucy Diakovska.

