Allgemein | STAR NEWS

No Angels: Darum wollte Vanessa Petruo kein Comeback

DE Deutsche Promis - Von einem Tag auf den anderen waren sie Superstars — das passierte nach der ersten Casting-Staffel von 'Popstars', als die siegreichen Kandidatinnen Vanessa Petruo (43), Nadja Benaissa (41), Lucy Diakovska (47), Sandy Mölling (42) und Jessica Wahls (46) zur Band No Angels wurden. Mit Songs wie 'Daylight' stürmten sie die Charts, wenige Jahre später war Schluss, bevor es noch mal ein Comeback gab.

"Ein ganz neues Leben aufgebaut"

Vor zwei Jahren fanden sich die Girls erneut zusammen, doch nach Vanessa suchte man vergeblich. Dahinter stecke kein Zerwürfnis, versicherte Nadja damals gegenüber 't-online'. Vielmehr habe ihre ehemalige Bandkollegin "sich ein ganz neues Leben aufgebaut und hat sich schon vor langer Zeit für einen anderen Weg entschieden". Doch das Gerücht, dass mehr vorgefallen war, hielt sich hartnäckig — bis jetzt. Erstmals meldete sich Vanessa jetzt auf ihrem privaten Instagram-Account zum Thema, das Statement wurde anschließend auf einem Fan-Account geteilt. Darin bestätigt die Sängerin, dass es nicht zum Zerwürfnis gekommen sei. Sie betonte, wie sehr es sie freue, dass die Band wieder zusammen ist und Musik macht. "Ich wünsche ihnen von ganzem Herzen viel Erfolg."

Vanessa Petruo wünscht den No Angels viel Erfolg

Dennoch will Vanessa Petruo ihren Weg weitergehen. Ihr Leben habe sich nach der Auflösung der Band in eine andere Richtung entwickelt. "Diese Entscheidung fiel mir nicht leicht, aber ich habe meine Leidenschaft für die Musik nie verloren." Diese Leidenschaft würde sie jetzt aber lieber im Privaten ausleben. "Es ist wichtig zu betonen, dass es keinen Groll oder Streit zwischen mir und den anderen gibt. Wir haben uns einfach auseinandergelebt und gehen nun unterschiedliche Wege." Sie werde die gemeinsame Zeit immer in Ehren halten und dankbar für die gemeinsam geschaffenen wunderbaren Erinnerungen sein. Dafür gab es Herzchen-Emojis vom offiziellen No-Angels-Account und auch von ihrer ehemaligen Kollegin Nadja. Fürs Comeback wünschte Vanessa Petruo ihren Freundinnen alles Gute: "Ich bin überzeugt, dass sie großartige Musik kreieren werden und bin gespannt, was die Zukunft für sie bereit hält."

Bild: picture alliance / BREUEL-BILD | BREUEL-BILD/Daniel Hinz

Weitere Artikel