Nina Dobrev spricht Klartext auf Instagram: “Bodyshaming ist NICHT gesund”

Am Montag [18. Februar] besuchte Nina Dobrev (30) die 'Hollywood Beauty Awards' in Kalifornien. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein Foto ihres Outfits für den glamourösen Abend von Designer Michael Kors (59). Daraufhin wurde Nina von ihren zahlreichen Fans mit Lob überschüttet, doch ein User war nicht begeistert von dem Look.

"Nina braucht Hilfe"

"Ich kann es nicht fassen, niemand scheint zu sehen, dass sie unter einer Essstörung leidet. Dieses Foto erinnert mich an die Zeit, in der ich unter Magersucht litt. Nina braucht Hilfe", kommentiert ein Follower das Foto der Schauspielerin, für das sie so viele Komplimente bekam.

Doch diese Behauptung konnte Nina nicht auf sich sitzen lassen und antwortete auf den Kommentar mit einer klaren Botschaft.

Ein Hoch auf Burger und Fritten

"Vielen Dank für deine Sorgen. Es tut mir Leid, zu hören, dass es dir nicht gut ging. Ich hoffe, du passt jetzt auf dich auf und es geht dir besser", reagiert Nina auf die Aussage des Followers. Weiter erklärt sie über ihre eigene Situation: "Außerdem will ich dir sagen, dass ich Burger, Fritten und alle anderen leckeren Dinge die ganze Zeit esse. Du solltest das auch tun."

"Bodyshaming ist NICHT gesund"

"Alles zu essen und Fitness zu machen (so wie ich) ist die gesunde Lösung für die Menschen, die Probleme haben", so Ninas Ratschlag über den richtigen Umgang mit Essstörungen.

Dass sie selbst als magersüchtig bezeichnet wurde, will der Serienstar jedoch nicht auf sich sitzen lassen. Nina Dobrevs klare Ansage: "Aber Bodyshaming auf der anderen Seite ist NICHT gesund und sehr unhöflich. Das mache ich nicht und du solltest das auch so machen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag."

