Nilz Bokelberg über das Ende seiner TV-Karriere: “Da kommt einfach nichts mehr”

DE Deutsche Promis - Nicht jeder Star wächst und altert mit seinem Publikum und kann sich neue Märkte erschließen, wenn die Jahre ins Land gehen. Diese schmerzliche Erfahrung musste auch Nilz Bokelberg (45) machen. Als der deutsche Musiksender Viva Ende 1993 an den Start ging, war er von Anfang an als VJ dabei. Gerade einmal 17 Jahre war er damals alt, doch ganz Deutschland kannte sein Gesicht.

Nichts mehr zu managen

1998 hörte Nilz bei Viva auf, und seit er Mitte 20 ist, bleiben die Angebote aus, wie er im 'ZEITmagazin'-Podcast 'Und was machst du am Wochenende/" gestand. "Es kamen keine Angebote, der Markt war anscheinend nicht so versessen darauf, dass ich noch moderiere. Plötzlich ist nichts mehr passiert. Dann hat meine Managerin sich von mir getrennt und gesagt: 'Du Nilz, ich weiß nicht mehr, was ich bei dir managen soll, da kommt einfach nichts mehr'." Ein harter Schlag für jemanden, der schon früh gewohnt war, pausenlos vor der Kamera zu stehen. Das Tief blieb daher auch beim ehemaligen Teeniestar nicht ohne Folgen.

Nilz Bokelberg fand seine Nische

"Das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen", gab Nilz Bokelberg zu. "Die Beziehung ging auseinander, ich bin umgezogen, es gab ein tierisches Tohuwabohu." Besonders setzte ihm zu, dass er die Schule frühzeitig verlassen hatte, um bei Viva voll einzusteigen: "Ich hatte immer Angst, dumm zu sein." Mittlerweile hat der Moderator allerdings seine Nische gefunden, ist unter anderem Lehrbeauftragter für Medienethik im Studiengang Medienmanagement an der Berliner SRH Hochschule der populären Künste.

Vor allem aber wurde er zum Podcast-Pionier. "Es war für mich vollkommen überraschend, dass der Podcast eigentlich all das bietet, was ich im Fernsehen immer machen wollte", erzählte der ehemalige VJ im Gespräch mit 'DWDL.de' "In dem Genre herrscht einfach eine ungeheure Freiheit. Ich glaube, dass das Fernsehen mich immer noch braucht, und das wird es auch eines Tages feststellen. Momentan bin ich aber froh, in diese Welt abzutauchen", freute sich Nilz Bokelberg.

Bild: Arno Burgi/picture-alliance/Cover Images

