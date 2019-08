Allgemein | STAR NEWS

Nile Rodgers: Von Shakira gefeuert

DE Showbiz - Chic-Gitarrist Nile Rodgers (66) gehörte zu den zahlreichen prominenten Gästen des britischen Kendal Calling Festival, wo er in einem Interview über seine eindrucksvolle Karriere plauderte. Dabei verriet er, dass er zwar mit Stars wie Madonna, Grace Jones und David Bowie gearbeitet habe, doch nicht alle seine Kollegen seien von seinen musikalischen Fähigkeiten überzeugt. "Ihr wäret schockiert, wenn ihr wüsstet, wie vielen Leuten ich Ratschläge gegeben habe, die diese abgelehnt haben", zitierte ihn 'The Two Shot Podcast'.

Shakira ließ sich nichts von Nile Rodgers sagen

Einer von diesen Musikern ist Popstar Shakira (42, 'Chantaje'): Diese habe ihn eines Tages bei einer Session im Aufnahmestudio kurzerhand entlassen. "Ich sagte zu Shakira 'Erinnerst du dich daran, wie ich gesagt habe, dass wir den Song mit dem Refrain anfangen sollten?' und sie feuerte mich. Ich versuchte ihr ein Beispiel zu geben und sagte: 'Jede Platte, die du von mir kennst, beginnt 'One, two…' und geht dann weiter über in 'Le Freak' oder 'We Are Family' oder 'Let's Dance'. Jedes Lied, das dir von mir gefällt, beginnt mit dem Refrain.' Aber sie glaubte mir nicht und ich wurde direkt nach dem Treffen gefeuert", erinnerte er sich.

Nile Rodgers nimmt Rat von anderen an

Er selbst sei Ratschlägen seiner Kollegen gegenüber aber offen, wenn diese in Form von konstruktiver Kritik daherkommen. So habe ihn Bruno Mars (33) auch davon überzeugen können, die Richtung ihres neuen Gemeinschaftsprojektes zu ändern, das auf dem neuen Album von Nile Rodgers zu hören sein wird: "Ich machte diese Jazz-Akkorde und hielt sie für wirklich klug. Aber Bruno meinte 'Hey Nile, du musst diesen ersten Akkord, mit dem anfängst, ändern, wenn es ein Hit werden soll…' Gott weiß, dass er Recht hatte!"

