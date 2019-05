Allgemein | STAR NEWS

Niklas Osterloh: Ein zweites Kind ist in Planung

Niklas Osterloh (30) möchte eine große Familie haben. 2017 kam seine Tochter zur Welt, ein paar Monate später hat er dann seine Martina geheiratet. Sein Privatleben hält er derweil zum größten Teil aus der Öffentlichkeit raus. Jetzt hat er aber verraten, wie er sein zukünftiges Familienleben sieht.

Kurze Sommerpause

Im Gespräch mit der ‘B.Z.’ ließ er sich zu der Aussage verführen, seiner Tochter noch mindestens ein Geschwisterchen schenken zu wollen: "Ein zweites Kind ist definitiv geplant. Nicht nur ein zweites, es können auch drei oder vier werden. Wir lassen das auf uns zukommen. Gerade genießen wir noch die neue Freiheit, weil unsere Tochter selbstständiger wird, aber es geht langsam in die Richtung. […] Zurzeit üben wir noch. Erstmal wollen wir den Sommer genießen." Das Papasein gefällt Niklas Osterloh also offensichtlich bestens.

Zuckerbrot und Peitsche

Dabei sei es ihm wichtig, seiner Tochter Freiraum zu lassen, ihr aber gleichzeitig eine gewisse Strenge vorzuleben, um sie zu schützen. So wolle er ihr keinesfalls verbieten, später einen bestimmten Beruf anzustreben, wie er erklärt: "Meine Tochter kann machen, was sie möchte. Ich werde sie in allem unterstützen. Mit drei, vier Jahren wollte ich Förster werden. Jetzt bin ich Schauspieler." Streng ist er, wenn es um den Schutz der kleinen Prinzessin geht, so Niklas weiter: "Das Kind darf einfach nicht so über die Straße laufen. Da bin ich sehr, sehr streng, und das hat sie sofort verstanden. Sie wusste schon mit eineinhalb Jahren, was eine Straße ist und was Autos sind. Sie blieb auch stehen und hat nach links und rechts geguckt."

