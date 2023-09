Allgemein | STAR NEWS

Nikeata Thompson hat viel zu tun: Neues Projekt mit Heike Makatsch

DE Deutsche Promis - Nikeata Thompson (43) hat nicht nur den perfekten Model-Walk drauf, wenn sie die Nachwuchsmodel in ‘Germany’s Next Topmodel’ coacht, sie ist auch als Schauspielerin erfolgreich. Aktuell steht sie mit Heike Makatsch (52) vor der Kamera.

Vielseitige Künstlerin

Wer denkt, dass Nikeatas Karriere sich darauf beschränkt, jungen Frauen den perfekten Catwalk-Gang und eine selbstbewusste Attitude beizubringen, der wird staunen, was die Britin alles draufhat: So arbeitete sie mit Rapper Cro zusammen, erstellte eine Choreographie für seinen Auftritt bei der Eröffnung der NFL Munich 2022. Sie moderiert Events und schrieb sogar ein Buch mit dem Titel ‘Schwarz auf Weiß – Trau dich zu träumen und schaff das Unmögliche’. Und hat auch als Schauspielerin Erfolg und dreht derzeit für Apple+ mit Heike Makatsch ‘Where’s Wanda’. In der ersten deutschen Serienproduktion für den Streamingdienst sucht Heike ihre Tochter – wo Nikeata ins Spiel kommt, sollen die Zuschauer*innen selbst entdecken.

Nikeata Thompson sorgt vor

Im Laufe ihrer vielseitigen Karriere hat Nikeata gelernt, auch an die Zukunft zu denken: "Wenn ein Projekt abgeschlossen ist, frage ich mich oft, was als Nächstes kommt, und wie meine Zukunft aussehen wird. Deshalb ist es für mich auch so wichtig, bewusst zu verzichten und zu lernen, mein Geld anzulegen, für Zeiten, in denen es mir vielleicht nicht so gut geht", sagte sie im ‘Bunte’-Interview. Ganz wichtig ist es ihr, von keinem Mann abhängig zu sein: "Als junge Frau habe ich Erfahrungen mit einer toxischen Beziehung gemacht, darüber schreibe ich auch in meinem Buch. Ich erkenne manipulatives Verhalten und Red Flags daher sehr schnell", erklärte Nikeata. "Die Trennung war wichtig für mich und eine bewusste Entscheidung. Mit Menschen, die man gerne hat, sollte man bewusst und ehrlich umgehen." 2022 trennte sie sich von ihrem Partner, mit dem sie bereits verlobt war. Danach war sie vor allem eins – sehr müde: "Manchmal habe ich einfach keine Lust mehr. Ich habe ja eigentlich ein buntes Leben, aber ich war so müde", sagte sie dem ‘Sat.1-Frühstücksfernsehen’. Eine Reise nach Bali half ihr, wieder Kraft zu tanken. Heute ist die Vielbeschäftigte ein glücklicher Single: "Dass man mit einem Partner vermeintlich mehr wert ist, insbesondere wenn er erfolgreich ist, finde ich verrückt", sagte Nikeata Thompson der ‘Bunte’.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images

