„Niemand spricht darüber“: Warum Cindy Crawford neidisch auf Tochter Kaia Gerber ist

DE Showbiz - In dieser Familie wird bereits in der zweiten Generation gemodelt. Cindy Crawford (56) gehörte zur ersten Generation der Supermodels, die auch jenseits des Catwalks zu Superstars wurden. Jetzt tritt ihre Tochter Kaia Jordan Gerber (21) in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter.

"Ich hätte es gern zurück"

Die schaut sich die kometenhafte Karriere ihrer Tochter, die sogar noch zwei Zentimeter größer ist als sie selbst, manchmal fast neidisch an. Denn an Kaia sieht Cindy, wie sehr der Zahn der Zeit mittlerweile an ihr genagt hat. So habe sie lange Zeit nicht gemerkt, wie sehr das Alter ihren Haaren zusetzte, gestand die Veteranin der Laufstege jetzt in einem Interview mit dem Magazin 'InStyle'. "Ich schaue meine Tochter an und sehe, dass ihr Haar glänzend und gesund aussieht — sie hat mein altes Haar, und ich hätte es gern zurück", seufzte Cindy, die mittlerweile eine wertvolle Lektion gelernt hat.

Cindy Crawford wehrt sich

"Alle erzählen dir davon, dass deine Haut altert, aber niemand spricht je darüber, dass dein Haar auch älter wird", fuhr Cindy Crawford fort. "Ich glaube, wir finden uns alle damit ab, dass wir grau werden, aber ich wusste bislang nicht, dass die Haare ihre Struktur ändern, dass sie brüchiger werden, ich mehr davon verliere und dass sie einfach schlapp aussehen." Ganz will Cindy das aber nicht hinnehmen, und sie will nicht nur sich selbst sondern auch anderen Frauen das Gefühl schlapper Haare nehmen. Das Model geht mit seiner eigenen Haarpflegeserie Meaningful Beauty gegen die Zeichen der Zeit vor — und in ihrer Community auf Social Media hat Cindy Crawford mittlerweile über fünf Millionen Gleichgesinnte gefunden.

