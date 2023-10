Allgemein | STAR NEWS

Niederlage für Wales: Prinz William und Prinz George brachten kein Glück beim Rugby

DE Showbiz - Prinz William (41) besuchte mit Prinz George (10) am Samstag (14. Oktober) in Marseille bei der Rugby-Weltmeisterschaft das Spiel von Wales gegen Argentinien. Es war das erste Mal, dass der Spross bei einem internationalen Sportereignis dabei war, aber es lief nicht so, wie sich die Blaublüter es sich vorgestellt haben.

Royaler Partnerlook

Denn zwar ging ihre Mannschaft erst in Führung, musste sich dann aber den Argentiniern beugen und verlor mit 17:29. Ihr prominenter Schirmherr und sein kleiner Mini-Me brachten kein Glück. Beide hatten sich für das Ereignis in Schale geworfen und tauchten in blauen Anzügen und roter Krawatte auf. Die formelle Kleidung war angesagt, denn die beiden trafen auch den Bürgermeister von Marseille, Benoît Payan. Das Vater-Sohn-Paar hatte inständig gehofft, dass es ihre Jungs noch packen würden und feuerten sie - soweit es die Etikette zuließ - auch sehr engagiert an.

Prinz William und Prinz George hoffen auf ein besseres nächstes Mal

Aber es half alles nichts und am Ende musste Prinz William die walisische Mannschaft trösten. Er schrieb auf Twitter/X: "Herzliches Beileid @WelshRugbyUnion, schade, dass es dieses Jahr nicht geklappt hat, aber ihr könnt sehr stolz auf das sein, was ihr erreicht habt, und ich weiß, dass ihr noch stärker zurückkommen werdet." Als Sportsmann weiß er, was von ihm erwartet wird und gratulierte dann noch dem Siegerteam : "Glückwunsch @LosPumas - viel Glück. W."

Während der Thronfolger und sein Sohn auf das Verliererteam setzten, hatte ein anderes Mitglied der Familie mehr Spaß bei der Rugby-Weltmeisterschaft. Prinzessin Kate (41) war am Sonntag (15. Oktober) Zeugin, wie die englische Rugby-Mannschaft Fiji im Viertelfinale schlug und das Halbfinale erreichte. Als aktueller und zukünftiger walisischer Prinz blieb Prinz William und Prinz George gar keine andere Wahl als nur das keltische Team anzufeuern – sollte England allerdings das Finale erreichen, dürfen sie wohl auch wieder ins Stadion.

Bild: Cover Images

