Nicole Scherzinger: Wer hat ihren Cousin totgefahren?

DE Showbiz - Der frühere Pussycat Dolls-Star Nicole Scherzinger (41) trauert um seinen Verwandten John Boy, der am vergangenen Samstag (26. Oktober) in Fort Lauderdale, Florida, getötet wurde. Sie berichtet, dass es ein Albtraum für die Familie ist, nicht zu wissen, wer für seinen Tod verantwortlich ist. Was wohl verständlich ist – so wird es wohl jedem gehen, der ein Familienmitglied auf so tragische Weise verliert.

Nicole Scherzinger beweint den Tod ihres Cousins

Die Sängerin, die auch als Schauspielerin ('Dirty Dancing') tätig ist, akzeptiert den Tod ihres Cousins schweren Herzens. Sie schrieb auf Instagram: "Es ist wie ein Albtraum, aus dem wir niemals aufwachen können." Die Sängerin nennt ihren Cousin einen "unglaublichen Mann". Und: "Mit schwerem Herzen verabschiede ich mich von meinem schönen Cousin John Boy."

"Obwohl ich mich trösten muss, zu wissen, dass er mit unserem Herrn in Frieden ist, weiß ich auch, dass unsere Familie Qualen durchmacht, weil ich weiß, dass ihn jemand direkt angefahren und ihn einfach dort liegen gelassen hat, um zu sterben. Mein süßer Cousin, ich liebe dich so sehr. Diese Welt war ein besserer Ort für dich und dein freundliches, kreatives Herz. Wir werden dich nie vergessen und dich für immer bei uns tragen", schreibt die X-Factor-Jurorin.

Nicole Scherzinger appelliert an den Täter, zu seiner Tat zu stehen

Weiter führt sie aus: "Ich bitte darum, dass derjenige, der dies getan hat, die Würde und Kraft hat, sich zu melden. Unser Gott ist ein liebevoller und vergebender Gott, aber ich bete um Gerechtigkeit für John Boy."

Nicole Scherzinger hat neben Informationen über den tödlichen Unfall auch ein Bild von ihrem verstorbenen Cousin gepostet und Angaben zum vermeintlichen Tatfahrzeug gemacht. Ob der Täter sich stellt?

