Nicola Peltz schwört: ‚Keine Fehde‘ mit Schwiegermutter Victoria Beckham

DE Showbiz - Nicola Peltz (28) hatte sich in Brooklyn Beckham (24) verliebt, und schon bevor das junge Paar im April 2022 in Florida heiratete, kochte die Gerüchteküche über. Schauspielerin Nicola ('The Transformers: Age of Extinction') und ihre weltberühmte Schwiegermutter, Modedesignerin Victoria Beckham (48), hätten sich über die Hochzeitskleidfrage zerstritten, hieß es. Nicola möchte, dass diese Gerüchte endlich verstummen.

Nicola Peltz trug Valentino statt Beckham

"Ich habe es so oft gesagt: Es gibt keine Fehde", betonte sie im ‘Cosmopolitan’-Interview. "Ich weiß nicht. Niemand will mal was Nettes schreiben. Es ist echt komisch, eigentlich, ob es nun um mein Leben geht oder das eines anderen, wenn man die Wahrheit weiß und dann etwas komplett Falsches liest." Erneut erklärte Nicola, sie habe ursprünglich ein Design ihrer Schwiegermutter tragen wollen, aber Victoria habe dann festgestellt, dass es ihr Atelier nicht rechtzeitig zum Hochzeitstermin schaffen würde. Darum sei ein anderer Designer zum Zug gekommen, nämlich Valentino.

Die Nacht vor der Hochzeit

Nicola verriet außerdem, dass die Nacht vor ihrer Hochzeit die erste war, die das Paar getrennt verbrachte, seit sie Ende 2019 zu daten begannen. Die Vorstellung, auf einmal getrennt zu sein, ließ beide in Panik geraten. Und Brooklyn machte sich offenbar Sorgen: "Er schrieb mir am Tag der Hochzeit ‘Wirst du in die Kirche kommen? Wirst du in die Kirche kommen?’" erinnerte sie sich. "'Weil ich gerade Bilder machte mit Luigi und Iango, zwei Fotografen, mit denen ich mich angefreundet habe. Und wir haben so viel Spaß beim Bildermachen, das ich auf einmal denke ‘Oh mein Gott, ich werde zu spät kommen. Ich muss vor den Altar treten’. Als ich mein Telefon nahm, hatte Brooklyn geschrieben ‘Was machst du? Bist du bereit? Bist du bereit? Und ich antwortete: 'Ja. Ich werde kommen. Keine Sorge. Ich liebe dich.’"

Übrigens ist der vermeintlich schwelende Stress mit Nicolas Schwiegermutter nicht der einzige Ärger rund um die Hochzeit, der noch in der Luft liegt: Der Vater der Braut hat zwei Hochzeitsplaner angezeigt, die eine Vorauszahlung nicht erstattet haben, woraufhin sie ihn wegen Vertragsbruch ebenfalls anzeigten. Nicola Peltz gab dazu keinen Kommentar ab, ab eins steht wohl fest: Wo sie auf auftaucht, brennt die Luft.

