Nico Schwanz: Wer ist die neue Frau an seiner Seite?

Model Nico Schwanz (41) hat eine neue Freundin. Die ist auch keine Unbekannte für all jene, die regelmäßig Fernsehen schauen.

Gemeinsam in den Himmel tanzen

Nico Schwanz hat sein Herz an Ekaterina verschenkt. Der Reality-TV-Star war zuvor mit der ehemaligen ‘Miss Tuning’, Vanessa Schmitt (21), zusammen. Doch die Beziehung sollte nicht halten. Bereits während der kurzlebigen Romanze zwischen den beiden hatte Nico Ekaterina Kalugina (25) kennen gelernt, die als Profitänzerin regelmäßig bei ‘Let’s Dance’ zu sehen ist. Dort schwebte sie bereits mit Stars wie Adrian Bujupi (27), Dirk Moritz (39) und Roman Lochmann (19) über das Parkett. Nico und Ekaterina wurden einander von einem gemeinsamen Freund vorgestellt. Nun haben die beiden ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hingelegt, indem sie von ‘BILD’ turtelnd auf der gerade stattfindenden Berlinale gesichtet wurden

Das Liebes-Karussell dreht sich weiter

Nico Schwanz hat bereits eine beachtliche Zahl von Romanzen hinter sich. Vor seiner Beziehung zu Vanessa Schmitt war er mit Saskia Atzerodt (26) liiert, die sich im vergangenen Jahr in der Show ‘Bachelor in Paradise’ vergnügte und dort fleißig flirtete. Gott sei Dank ist Nico nicht nachtragend und gab gegenüber ‘Gala’ zu Protokoll, seiner Ehemaligen nur das Beste zu wünschen: "Mir ist das egal. Saskia kann ja machen, was sie will. Das Kapitel ist für mich vorbei. Ich wünsche ihr auf jeden Fall, dass sie genauso glücklich wird, wie ich es aktuell bin. Ich bin ja gerade in einer superglücklichen Beziehung mit meiner Vanessa." Hoffentlich hat Nico Schwanz jetzt auch sein Liebesglück gefunden – mit Ekaterina.

