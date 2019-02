Allgemein | STAR NEWS

Nico Schwanz und seine Katja: “Es fühlt sich alles richtig an!”

Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben? Für Nico Schwanz (41) und seine Katja Kalugina (25) auf jeden Fall! Die beiden sind überglücklich und schwärmen jetzt auch endlich in aller Öffentlichkeit voneinander.

Endlich wieder Vertrauen fassen

"Ich wurde so oft enttäuscht, dass ich mit Frauen erstmal nix mehr am Hut haben wollte", gesteht der ehemalige Dschungelcamper im 'BILD'-Interview mit Blick auf seine Ex-Freundinnen. Doch mit den verletzten Gefühlen ist ab sofort Schluss: Nico hat sein Herz an 'Let's Dance'-Schönheit Katja verschenkt und ist sich sicher, dass es bei ihr in guten Händen ist. Schließlich fand er nach seiner letzten Trennung Trost bei ihr. "Sie war für mich da, plötzlich wurde aus Freundschaft mehr", erinnert sich Nico.

Katja Kalugina schwärmt von einer "intensiven Zeit"

Nicht nur Nico Schwanz spürt plötzlich mehr: Seiner neuen Freundin geht es genauso. "Wir haben viel Spaß und verbringen eine intensive Zeit zusammen", strahlt Katja im Pärcheninterview.

Auch mit Nicos Eltern und seinem achtjährigen Sohn Damian kommt die gebürtige Russin bestens zurecht. "Sie sind so herzlich zu mir, es fühlt sich alles richtig an", lautet ihr romantisches Fazit.

