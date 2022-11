Allgemein | STAR NEWS

Niclas Füllkrug: Der Stoff aus dem die Fußball-Helden sind

DE Deutsche Promis - Eigentlich war am Sonntagabend (27. November) im Spiel Spanien - Deutschland nach gut 80 Spielminuten so gut wie alles entschieden. Die DFB-Elf würde mit zwei Niederlagen in die WM starten und aller Voraussicht nach am kommenden Wochenende wieder zuhause sein. Doch nachdem bereits das frühere Gruppenspiel des Tages überraschend zugunsten der Deutschen ausgegangen war, sorgte der eingewechselte Niclas Füllkrug (29) für das zweite Fußballwunder des Tages.

"Lücke" schließt die Lücke

Der eingewechselte Stürmer sorgte in der 83. Minute mit einem Traumtor dafür, dass das Team von Hansi Flick (57) sich die Chancen auf ein Weiterkommen bewahrt, nach einem 1:1-Unentschieden gegen die hochfavorisierten Spanier darf also weitergeträumt werden. Dabei ist auch die Geschichte des Wunder-Torschützen ein kleines Märchen. Denn letztes Jahr kickte der neue Star der DFB-Elf mit Werder noch zweitklassig, jetzt schließt der Spieler mit dem Spitznamen "Lücke" (er hat eine Zahnlücke) tatsächlich die Lücke, die lange im Sturm der Mannschaft klaffte. "Das sind die Dinge, warum er auf dem Platz ist", erklärte Trainer Hansi Flick nach dem Spiel, und auch seine Mannschaftskameraden schwärmen von ihrem Kollegen.

Niclas Füllkrug in die Startelf

Nach Niclas Füllkrugs Treffer jubelte Thomas Müller auf Instagram: "@niclas.füllkrug24 du geile Sau!" Zuvor hatte er schon im Interview nach dem Spiel verraten: "Er hat es in den letzten Tagen schon angekündigt, er hat ein tolles Selbstvertrauen." Bei Oliver Pocher war die Erleichterung bei den Worten "Einfach ein geiler Typ!" auf Social Media förmlich herauszulesen. Jetzt hat ganz Deutschland natürlich nur einen Wunsch: Dass Niclas beim Spiel gegen Costa Rica am Donnerstag in der Startelf steht. "Ich freue mich für ihn! Er ist der, der uns vorn in der Box fehlt, das habe ich schon vorher gesagt", erklärte Lothar Matthäus in 'Bild'. "Es war ja nicht nur das Tor, er war auch noch an anderen guten Szenen beteiligt. Gegen Costa Rica müsste er eigentlich von Anfang an spielen." Wird Niclas Füllkrug also am Donnerstag gleich zu Anfang auflaufen? Wir werden sehen.

