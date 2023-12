Allgemein | STAR NEWS

Nicki Minaj wird ein besserer Mensch: Seit der Geburt ihres Sohnes ist die Rapperin “weniger egoistisch”

DE Showbiz - Nicki Minaj (41) ist seit drei Jahren Mama. Die Rapperin ('Super Bass') bekam 2020 zusammen mit ihrem Mann Kenneth Petty einen kleinen Sohn, dessen Namen sie allerdings nie verraten hat.

Wie viel mehr man lieben kann

Bei einem Besuch in der Late Show mit Stephen Colbert wurde sie von dem Talkmaster gefragt, was sie am meisten überrascht hat, als sie Mutter wurde und die Musikerin gab eine klare Antwort. "Einfach zu sehen, wie viel mehr man lieben kann. Denn mein Leben war so egoistisch, bevor (mein Sohn) kam. Ich konnte alles tun, was ich wollte, wann ich wollte", so der Star weiter. "Ich konnte mein Handy tagelang ausschalten, ich konnte tagelang schlafen, ich konnte reisen, wann immer ich es wollte. Und seit dieser kleine Mensch auf den Planeten Erde gekommen ist, kann ich nichts mehr tun, ohne zuerst an ihn zu denken."

Nicki Minaj ist froh, dass sie ihren Sohn "rausgeschubst" hat

Nicki Minaj kam aus den Schwärmen nicht mehr heraus. "Es gibt diese Sache, die jeden Tag passiert, wenn ich sein Gesicht sehe, was mehr ist als alles, was man mit Geld kaufen kann", sagte sie. "Und deshalb bin ich wirklich froh, dass ich ihn rausgeschubst habe."

Beruflich läuft es auch für die Künstlerin aus Trinidad. Ihr 'Pink Friday 2' konnte die Dominanz von Taylor Swift in den Albumcharts brechen, von der gleich mehrere Alben die Top-Positionen der Charts belegten. Auf X/Twitter von einem Fan angesprochen, ob sie mit Taylor Swift zusammenarbeiten würde, kam von Nicki Minaj die verheißungsvolle Antwort "Sofort".

Bild: DARA KUSHNER/INSTARimages.com/Cover Images