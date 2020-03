Allgemein | STAR NEWS

Nicki Minaj: Urteil im Mord an Tourmanager

DE Showbiz - Urteilsverkündung im Mordfall am Tourmanager von Nicki Minaj: Khaliyfa Neely ist für schuldig befunden worden, De'Von Andre Pickett 2015 in Philadelphia erstochen zu haben. Der Mord ereignete sich vor einer Bar, nachdem das Opfer und der Täter in einen Streit geraten waren.

Erster Prozess scheiterte

Auch Eric Reese, der mit dem Opfer befreundet war, wurde bei dem Zwischenfall verletzt. Ebenfalls beteiligt war Pierce Boykin, der zunächst der Hauptangeklagte im Mordfall gewesen war. Der Prozess fand im Common Pleas Court in Philadelphia statt und dauerte neun Tage. Der 38-jährigen Neely sitzt bereits seit seiner Verhaftung im Jahr 2017 hinter Gittern, ein erster Prozess 2019 scheiterte, nachdem die Jury nicht zu einem einstimmigen Urteil kommen konnte.

Nicki Minaj verurteilte die Tat

Jetzt drohen Neely Jahrzehnte hinter Gittern — doch er wird noch eine Weile warten müssen, bis er erfährt, welches Schicksal ihn genau erwartet. Das Strafmaß wird erst am 24. April verkündet. Pierce Boykin war bereits in einem getrennten Prozess 2016 zu 23 Monaten Haft verurteilt worden. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich De'Von Andre Pickett und Eric Reese in Philadelphia, um die Proben für Nicki Minajs Europatournee zu beaufsichtigen. Nach dem Mord hatte die Rapperin ihrem Mitarbeiter auf Instagram Tribut gezollt: "Ein weiterer sinnloser Gewaltakt, der das Leben eines tollen Menschen kostete."