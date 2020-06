Allgemein | STAR NEWS

Nicki Minaj genießt das Leben als verheiratete Frau

DE Showbiz - Nicki Minaj (37) und Kenneth Petty gaben sich im vergangenen Jahr das Ja-Wort und die Sängerin genießt das Leben als verheiratet Frau. Das hat sie nun im Interview mit Lil Wayne in seiner Apple-Music-Serie 'Young Money Radio with Lil Wayne' am Freitag (12. Juni) verraten.

Nicki Minaj hat ihren Seelenverwandten gefunden

"Ich habe nicht gedacht, dass es so erfrischend und beruhigend sein würde", erklärt sie. "Auch wenn man nicht verheiratet ist, aber jemanden hat, der wie ein Seelenverwandter ist oder jemanden, der einen versteht, dann fühlt man sich extrem glücklich."

Neuesten Gerüchten zufolge könnte das Familienglück sogar noch erweitert werden: Fans vermuten, dass Nicki Minaj ein Kind erwartet. Ihr neuestes Musikvideo zu ihrem Song 'Trollz', den sie gemeinsam mit Tekashi 6ix9in aufnahm, sorgte für diese Spekulationen. In dem Clip scheint die Rapperin nämlich sehr darauf bedacht, ihren Bauch verdeckt zu halten.

Ist die Welt für Nickis Minajs Baby bereit?

Die Musikerin hat sich bisher nicht zu den Gerüchten um den Nachwuchs geäußert. Im vergangenen Monat, als Fans sie direkt darauf ansprachen, erwiderte sie: "Die Welt ist dafür noch nicht bereit!"

Nicki Minaj und Kenneth waren schon in Kinderjahren befreundet. Seit 2018 sind die beiden ein Paar, im Oktober 2019 gaben sie bekannt, nun auch verheiratet zu sein.