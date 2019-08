Allgemein | STAR NEWS

Nick Jonas: Jetzt macht er in Tequila

DE Showbiz - Nick Jonas (26) macht nicht nur in Musik, sondern auch in Alkohol: Gemeinsam mit seinem guten Freund, dem Fashion-Guru John Varvatos, und dem Spirituosen-Giganten, der Stoli Group, hat der Sänger der Jonas Brothers ('Right Now') Villa One herausgebracht, einen eigenen Tequila.

So viele Gemeinsamkeiten

In einem Statement erklärte ein Sprecher, wie Nick Jonas auf die Idee zu einem eigenen Tequila gekommen sei – nämlich, als er 2018 mit Freunden und Familie auf einem Ausflug war:

"Passend zum Ort, an dem sie sich aufgehalten haben und passend zu dem Spaß, den sie hatten, gemeinsam Zeit verbringen zu können, ist eine vage Idee schnell zu einem handfesten Unterfangen mit einem Namen geworden: Villa One."

Nick selbst fügte hinzu: "John und ich haben eine tolle Beziehung zueinander entwickelt, während wir miteinander gearbeitet haben. Als wir unsere Freunde zu einem Tequila nach Mexiko eingeladen haben, haben wir festgestellt, dass wir die selben Werte teilen. Wir genießen es, Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen; mit alten und neuen Freunden; ein Glas nach dem anderen."

Nick Jonas war auch Designer

Nick habe deswegen die Arbeit an dem gemeinsamen Produkt Dritten zu überlassen, wie er fort fuhr:

"Was Villa One betrifft, so war es wichtig für uns, dass wir teilhaben an jedem einzelnen Schritt in der Produktion. Jetzt finden wir, dass dies genau der Tequila ist, den wir vor zwei Jahren kreieren wollten."

Mehr noch: Nick Jonas hat sogar die Flasche designt. Im nächsten Monat soll der Tequila dann zum Verkauf bereit stehen.

© Cover Media