Allgemein | STAR NEWS

Nick Cannon: …und noch ein Baby

DE Showbiz - Er bekommt einfach nicht genug: Moderator Nick Cannon (42) wird wieder Vater, und es sieht so aus als ob man das in alle Ewigkeit immer wieder schreiben kann. Bis dato hat der Star elf Kinder in die Welt gesetzt.

Badewannen-Glück

Man wusste schon, dass Alyssa Scott schwanger ist, da sie es auf Social Media im vergangenen Monat verkündete. Nun haben die beiden auch bestätigt, dass der Amerikaner für den Babybauch verantwortlich ist. Ein Foto, auf dem die beiden in der Badewanne hocken und Nick ihren Bauch küsst, gibt Klarheit. "Dies ist ein Wunder und ein Segen." Die beiden eint ein schweres Schicksal, denn ihr gemeinsamer Sohn Zen starb vergangenen Dezember im Alter von nur fünf Monaten an einem Hirntumor. Nun kann man also erneut gratulieren.

Nick Cannon will die Welt bevölkern

Aus dem Gratulieren kam man dieses Jahr auch kaum heraus, denn im Juli kam der kleine Legendary zur Welt. Mutter ist Bre Tiesi. Im September brachte LaNisha Cole dann die kleine Onyx zur Welt. Dann kam noch der kleine Rise zur Welt, hier war die Mama Brittany Bell, mit der er bereits Golden und Powerful Queen hat. Drei Babys in drei Monaten, das muss man erstmal nachmachen - oder besser nicht! Es hat den Anschein, als möchte Nick Cannon die Welt bevölkern. Mit Abby de la Rosa erzieht er die 16 Monate alten Zwillinge Zion und Zillion und auch hier wird demnächst weiterer Nachwuchs erwartet. Und nicht zu vergessen die elfjährigen Zwillinge Moroccan und Monroe aus der Ehe mit Mariah Carey. Von allen Babys gibt es immer nette Fotos auf Instagram und es scheint, dass die Mamas sich damit arrangiert haben, den Vater ihrer Kinder zu teilen. Zumindest passiert es alles in der Öffentlichkeit: Nick Cannon hat keine heimlichen Kinder – zumindest wissen wir noch nicht von ihnen.

Bild: INSTARimages.com/Cover Images