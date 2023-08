Allgemein | STAR NEWS

„Nicht normal“: Warum Elena Miras ständig Kopfschmerzen hat

DE Deutsche Promis - Neue Schock-Diagnose für Elena Miras. Die Reality-Darstellerin leidet schon seit geraumer Zeit an heftigen Kopfschmerzen. Jetzt weiß die 31-Jährige, was ihr fehlt.

"Es fühlt sich an wie Schläge"

"Seit vier Tagen wache ich wegen meiner Schmerzen auf. Zum Teil habe ich jede Stunde diese stechenden Kopfschmerzen für ein paar Sekunden. Es fühlt sich an wie Schläge", berichtete der Star gegenüber 'Bild'. Auf der Suche nach der Ursache hatte sie sich ärztliche Hilfe gesucht. "Ich musste zwei Tage im Krankenhaus bleiben." Jetzt weiß die Influencerin, was ihr fehlt. Elena leidet an Trigeminusneuralgie. Diese wird vom Trigeminisnerv, dem größten Gesichtsnerv gesteuert, der bohrende Schmerzimpulse ausstrahlt. Die TV-Persönlichkeit wird nun medikamentös behandelt. Wann es ihr wieder besser gehen wird, ist ungewiss.

Elena Miras hat noch mehr Schmerzen

"Das kann Wochen und sogar Monate dauern", seufzte Elena Miras. Sie hatte schon vor ihrem Krankenhausaufenthalt ihre Follower auf Instagram über ihren Gesundheitszustand informiert. "Diese Kopfweh waren nicht normal, ich kenne das Gefühl, Migräne zu haben, aber die Kopfschmerzen strahlten von der Schläfe direkt in mein linkes Auge." Es folgte ein Zucken im Auge, ihre linke Gesichtshälfte wurde taub — daraufhin fuhr Elena ins Krankenhaus.

Es ist nicht ihr erstes gesundheitliches Problem in diesem Jahr. Im Frühjahr wurden bei der Schweizerin schmerzhafte Nierensteine gefunden. "Ich konnte mich dann später gar nicht mehr bewegen. Egal, wie ich mich hingelegt habe, es tat weh. Ich habe in meinem Leben noch nie so starke Schmerzen empfunden. Es war einfach so schlimm", klagte sie. Offenbar sind die Steine zu groß, um einfach ausgeschieden zu werden. Was da der Stand der Dinge ist, ließ Elena Miras anschließend offen.

