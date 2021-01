Allgemein | STAR NEWS

Nicht bereit für Ruhm: Wie Kate Winslet nach ‘Titanic’ litt

DE Showbiz - Nachdem Kate Winslet (45) sich 1997 in 'Titanic' als junge Aristokratin Rose in den armen Künstler Jack, gespielt von Leonardo DiCaprio (46), verliebte, stand ihre Welt nicht nur auf der Leinwand Kopf. Über Nacht war Kate weltberühmt, aber das entpuppte sich als unerwarteter Schock.

Kate Winslet war überfordert

Wenn sie heute auf das zurückblickt, was sie nach dem Kinostart des einst erfolgreichsten Films aller Zeiten erlebte, kann sie es besser einschätzen als damals, als sie der Erfolg überrollte: "In letzter Zeit fällt es mir leichter zu sagen, dass ich nicht darauf vorbereitet war, berühmt zu sein. Ich hatte kaum Erfahrung. Ich kannte mich selbst nicht. Ich wusste nicht, was ich in der Welt anfangen wollte, und ganz bestimmt kannte ich Hollywood nicht. Ich hatte große Angst davor", gestand die Schauspielerin in einem Interview mit dem Magazin 'Variety'. "Mit all diesen Dingen, die die Leute von mir annahmen, musste ich erst fertig werden. Das gebe ich immer noch nicht oft laut zu."

Heute wäre es noch schlimmer

Die Rolle der Rose schenkte ihr zwar viel Spielraum in ihrer Karriere, aber sie denkt auch, dass sie und ihr Co-Star Leonardo einem noch viel höheren Druck durch die Medien ausgesetzt wären, wenn der Film jetzt gedreht worden wäre.

"Ich hatte Angst. Ich tat Dinge, die mir das Gefühl gaben, damit klarzukommen. Ich war während des Drehs 21 geworden, Leo wurde 22. Wenn das heute passieren würde, kann ich mir kaum ausmalen, was für ein außerordentlicher Druck das wäre, denn die Medien sind heute nicht mehr nur Zeitungen und Zeitschriften", erklärte sie. "Die Welt der sozialen Medien und des Internets hat etwas sehr Bedrohliches und Undurchschaubares. Wenn damals jemand etwas Unerfreuliches über mich sagte, war es am nächsten Tag verschwunden. Es wurde ersetzt durch eine andere gemeine Geschichte über jemand anders", sagte Kate Winslet, die ihren Erfolg dank 'Titanic' mittlerweile zum Glück gut verdaut hat.