Neues im Wendler-Pocher-Krieg: “Hetzer und Lügner”

DE Deutsche Promis - Oliver Pocher (42) kann es nicht lassen: Immer wieder stichelt er gegen Michael Wendler (48). Kein Wunder eigentlich, denn der beißt auch jedes Mal an. Und so wird der Kleinkrieg zwischen dem Moderator und dem Schlagersänger zum ewigen Hin und Her.

Laura packt aus

Zuletzt hatte Oliver Pocher sich öffentlich über den Adventskalender ausgelassen, der beim Wendler und seiner Ehefrau zuhause in Florida hängt. Jeden Tag öffnet Laura Müller vor den Augen der Welt ein neues, scheinbar teures Geschenk mit großen Designerlabels. Das mag zwar nicht unbedingt besinnlich und geschmackvoll sein, doch der Influencerin gefällt's, und darum geht es ja schließlich. Oliver Pocher äußerte allerdings kürzlich den Verdacht, dass es sich bei einigen der teuren Gaben um Fakes handeln würde. Andere wiederum sollen ohnehin schon längst in Lauras Besitz sein. Und prompt zeterte Michael Wendler in seinem Zuhause in Florida wieder los.

Die ewige Kabbelei zwischen Wendler und Pocher

Oliver Pocher, so der Wendler in seiner Instagram Story, sei ein "Mobber, Hetzer, Lügner & dumm". "Was passiert, wenn man sich von den Medien hypnotisieren lässt? Genau — man wird dumm wie Pocher", schrieb der Schlagerstar weiter. Um zu demonstrieren, wie sehr er den Durchblick hat, versprach er am Ende seiner Montage sogar noch Aufklärung darüber, "warum Trump Präsident bleibt und Biden es nie wird", denn auch das ist wichtig in Wendlers Welt.

Später erschien ein Video in seiner Instagram Story. In jenem befragte die im rechten Spektrum gefeierte ehemalige 'Tagesschau'-Sprecherin Eva Herman den Musiker zu seinem Rebellentum gegen Corona-Vorschriften. Auch verglich sie ihn mit Martin Luther, der auch nicht anders konnte, als seine Thesen zu veröffentlichen. Ja, er werde immer weiterkämpfen, so Michael Wendler - und damit zweifellos Oliver Pocher weiter Munition liefern.