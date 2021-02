Allgemein | STAR NEWS

Neue Komödie: Salma Hayek will Brüste sprechen lassen

DE Showbiz - Salma Hayek (54) ist nicht nur als Schauspielerin ('Frida') erfolgreich, sondern hat sich auch als Produzentin etabliert — Fans warten sehnsüchtig auf die dritte Staffel ihrer Netflix-Serie 'Monarca', bei der ein Tequila-Imperium im Mittelpunkt seht. Das neue Projekt des Stars klingt nicht minder spannend: Salma hat einen Deal mit HBO Max für eine neue Comedy-Serie abgeschlossen. Der Streaming-Dienst hat das Vorkaufsrecht.

Guck mal, wer da spricht

Die Schauspielerin will mit ihrer Produktionsfirma Ventanarosa Production das noch nicht einmal erschienene Buch 'A Boob's Life: How America’s Obsession Shaped Me – and You' von Leslie Lehr für den Streaming-Riesen aufarbeiten. Der Titel lässt sich mit 'Das Leben einer Brust: Wie Amerikas Besessenheit dich und mich formte' übersetzen. Im Mittelpunkt stehen in der Tat die Geschlechtsmerkmale einer Frau namens Leslie, die im Alter von 40 Jahren entdeckt, dass ihre Brüste sprechen können.

Salma Hayek gibt Brüsten eine Stimme

Im Gespräch mit 'Deadline' verriet Salma Hayek mehr: "Wir nutzen in 'A Boob's Life' Brüste als Metapher dafür, wie Frauen unentwegt beurteilt werden. Das führt schließlich dazu, dass wir alle glauben, nie gut genug zu sein, egal was wir tun." Die Comedy-Serie soll "Brüsten eine Stimme geben", so die Schauspielerin. So werden wir "aus einer einzigartigen Perspektive heraus durch das Leben einer Frau geführt, einer Perspektive, die wir sonst nicht zu sehen wagen."

Leslie Lehr, die die Buchvorlage lieferte, arbeitet ebenfalls am Projekt mit und agiert als Salmas Seite als ausführende Produzentin. 'A Boob's Life' soll am 2. März in die Buchläden kommen, und es wird erwartet, dass es zum Bestseller wird. Ob Salma Hayek mit der Serie ebenfalls einen Hit landen kann?