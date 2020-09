Allgemein | STAR NEWS

Neue Berufung: Sinéad O’Connor lässt sich zur Krankenpflegerin ausbilden

DE Showbiz - Die irische Sängerin Sinéad O'Connor (53, 'Nothing Compares 2 U'), die sich seit ihrem Übertritt zum Islam Shuhada Sadaqat nennt, hat bestätigt, dass sie in ihrem Heimatland eine berufliche Fortbildung zur Pflegeassistentin macht.

Sinéad O'Connor bleibt Sängerin

Die Irin möchte das Pflegepersonal in Krankenhäusern während der Corona-Pandemie unterstützen – eine hilfreiche Idee, denn das irische Gesundheitssystem leidet ohnehin schon unter den wiederholten gekürzten Budgets, auch ohne Covid-19. Während sie sich zur Pflegeassistentin ausbilden lässt, bleibt Sinéad der Musik aber weiterhin treu. "Bleibe weiterhin Sängerin, werde aber zwischen Alben und Konzerten als Pflegeassistentin arbeiten", schrieb sie.

Sinéad wehrt sich gegen Missbrauch ihrer Songs

Anders als manch andere nimmt Sinéad O’Connor die Pandemie ernst. Als Demonstranten, die am 22. August in Dublin gegen die strengen Lockdown-Auflagen in Irland protestierten, ihre Version des irischen Folksongs 'The Foggy Dew' sangen und Sinéad Videos davon sah, kritisierte sie die Aktivisten in den sozialen Medien: "Darf ich die egoistischen maskenlosen Leute, die Schulter an Schulter protestieren und Covid-Schutzmaßnahmen ignorieren, darum bitten, meine Musik nicht zu verwenden und damit anzudeuten, ich würde euch in irgendeiner Weise unterstützen. Das tue ich nicht", stellte Sinéad O’Connor in Bezug auf die als COVIDioten bezeichneten Lockdown-Kritiker klar und machte damit deutlich, auf welcher Seite sie steht.