Narumol: “Josef versteht meine Sorgen nicht!”

Narumol und Josef sind eines der berühmtesten Paare, die die RTL-Kuppelshow 'Bauer sucht Frau' hervorgebracht hat. Seit 2010 sind die beiden verheiratet, wenig später kam die gemeinsame Tochter Jorafina zur Welt.

Die Bauernhof-Idylle bröckelt

Doch ganz so idyllisch läuft es momentan wohl nicht in der Beziehung, die gebürtige Thailänderin muss in letzter Zeit immer wieder mit den Tränen kämpfen. "Ich weine mich oft nachts in den Schlaf. Josef versteht meine Sorgen nicht. Wir sind einfach zu verschieden. Er denkt immer nur an seine Arbeit und seinen Bauernhof", verrät sie im Interview mit 'Das neue Blatt'.

Dem TV-Star fehlt seine Familie in Thailand sehr. Sie sehnt sich nach der Heimat und macht sich Sorgen um ihren alten Vater. Leider hat Josef laut seiner Frau dafür wenig Verständnis.

Eine Krise jagt die andere

Es ist nicht das erste Mal, dass Gerüchte um eine Ehekrise des Paares die Runde machen. Schon vor einigen Monate hatte Narumol im Gespräch mit ‘Neue Woche’ erklärt, eine Trennung in Betracht zu ziehen. "Ich habe mehr als einmal darüber nachgedacht, ob ich nicht besser meine Sachen packen sollte. Ich will nicht mehr kämpfen müssen", klagte sie damals. Sie kritisierte die Fixierung Josefs auf den Bauernhof: "Er hat nur seinen Hof und seine Tiere im Kopf."

Im November räumte Narumol dann aber mit einem offenen Liebesbrief wieder alle Gerüchte um eine Trennung aus dem Weg. "Gemeinsam schaffen wir alles", versicherte sie auf Facebook. Ob sich Narumol und Josef auch diesmal wieder zusammenraufen?

