Nanu? Kein einziger Heiratsantrag für ‘Mutter Beimer’ Marie-Luise Marjan

DE German Stars - Als Mutter Beimer wurde Marie-Luise Marjan (79) mit der 'Lindenstraße' zum Inbegriff der Familienglucke auf unseren Bildschirmen. Dabei sieht das Privatleben der Schauspielerin ganz anders aus.

Das Theater geht vor

In einem Interview mit 'Bunte' erzählte der Serienstar, dass der Wunsch nach einer Ehe nie wirklich aufgekommen sei. Vielmehr wollte Marie-Luise Marjan vor allem eines: schauspielern. "Ich wollte am Theater arbeiten, reisen und meine eigenen Ideen umsetzen", so die TV-Veteranin. Ein geregeltes häusliches Leben hätte dem wohl eher im Wege gestanden. Darüber hinaus gab es auch noch einen anderen Grund: "Ich habe nie einen Heiratsantrag bekommen, deswegen musste ich auch keinen ablehnen."

Marie-Luise Marjan hat Fantasie

Fluch oder Segen? Das bleibt wohl jedem selbst überlassen. Der Gedanke an eine Familie sei ihr indes durchaus gekommen, gesteht die Schauspielerin, die in zwei Wochen ihren 80. Geburtstag feiern wird. "Wenn ich geheiratet hätte, hätte ich gern so eine Familie gegründet wie die singende Trapp-Familie aus dem berühmten Kinofilm: sieben Kinder, alle musizieren und gemeinsam ziehen wir singend durch die Welt." Ihre Träume kann Marie-Luise Marjan schließlich niemand nehmen.