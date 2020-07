Allgemein | STAR NEWS

Nanu, ein Mann: Paris Jackson wundert sich über ihr Liebesglück

DE Showbiz - Paris Jackson (22) ist total verliebt in ihren Freund Gabriel Glenn, und das bereits seit 2018. Sie kann es selber gar nicht glauben, denn sie war immer überzeugt davon, dass ihre große Liebe eine Frau sein würde, wie sie in ihrer Facebook-Watch-Show erklärte.

Paris Jackson datete mehr Frauen als Männer

In 'Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn' sagte die Tochter von Michael Jackson († 50), die mit ihrem Freund zusammen in der Band Soundflowers Musik macht, dass sie selber kaum glauben kann, wie happy das Paar ist.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich mit einem Kerl ende", sagte Paris. "ich dachte, ich würde irgendwann ein Mädel heiraten… Ich habe mehr Frauen als Männer gedatet. War öfter mit Mädels zusammen."

Paris liebt grenzenlos

Über ihre Sexualität sprach Paris Jackson immer sehr offen, auch wenn sie nicht jede Beziehung publik gemacht hat.

"Ich sage, ich bin schwul, weil ich denke, dass ich das bin, aber ich würde mich nicht als bisexual bezeichnen, weil ich mehr als nur Männer und Frauen gedatet habe. Ich habe einen Mann gedatet, der eine Vagina hatte. Es hat nichts damit zu tun, was du in der Hose hast. Es geht wirklich nur darum, was für ein Mensch du bist."

Ihr verstorbener Vater Michael Jackson wusste ebenfalls über ihre sexuelle Orientierung Bescheid: "Ich glaube, er spürte die Energie und er neckte mich genauso wie meine Brüder, 'Na, hast du eine Freundin?', wenn ich eine Frau in einer Zeitschrift länger anstarrte", erinnerte sie sich mit einem Lächeln. "Ich hatte Glück, dass das so war, vor allem, als ich so jung war… es gibt nicht viele Kinder, die diese Erfahrung machen."

