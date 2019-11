Allgemein | STAR NEWS

Nadja Uhl: Dankbar für den Mauerfall

DE German Stars - Die Schauspielerin Nadja Uhl (47) spielte in dem Dreiteiler 'Preis der Freiheit' mit, der erst vor wenigen Tagen ausgestrahlt wurde. Das Ost-West-Drama rief viele Erinnerungen in der Schauspielerin wach, die in Stralsund geboren wurde und in Ostdeutschland aufgewachsen ist.

Die Korken knallten auf dem Klo

Im 'dpa'-Interview zeigt sich Nadja dankbar im Rückblick auf das bewegende Jahr der Wende: "Ich weiß, dass ich ein Glückskind dieser Zeit bin. Ich bin sehr dankbar." Von dem Mauerfall habe sie auf einem etwas ungewöhnlichen Ort gehört: auf der Toilette. "Ich habe im alten Röhrenradio meines Opas plötzlich gehört, dass Champagnerkorken auf der Mauer knallen."

Nadja Uhl wuchs behütet auf

Ihre Kindheit sei trotz DDR-Regime schön gewesen, "bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich begriffen habe, dass es sehr unangenehm werden konnte, nicht in die Richtung zu denken, die vorgegeben war", erklärte sie in einem früheren Interview mit der 'BILD'-Zeitung. Irgendwann sei eines für sie klar gewesen: "Das ist nicht mein Land, das ist nicht das, was ich möchte." Glücklicherweise kam es wenig später zum Mauerfall, Nadja Uhl machte damals gerade ihr Abitur.