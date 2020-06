Allgemein | STAR NEWS

Nach zwei Jahren voller Formalitäten: Ewan McGregor ist ein geschiedener Mann

DE Showbiz - Ewan McGregor (49) und die Produktionsdesignerin Eve Mavrakis hatten sich am Set von 'Kavanagh QC' kennengelernt und 1995 geheiratet. Nach vier Kindern und 22 Ehejahren hatten sich die beiden jedoch 2018 getrennt, unüberbrückbare Differenzen waren der Scheidungsgrund.

Die Scheidung ist über den Tisch

Zwei Jahre später ist die Scheidung nun vollzogen. Laut neuen Rechtsdokumenten, die dem Onlineportal 'The Blast' vorliegen, konnten sich der Schauspieler und seine Ex im laufenden Scheidungsverfahren einigen. Dem Bericht zufolge legte das ehemalige Ehepaar dem Gericht Einzelheiten zu seiner finanziellen Einigung vor, um die Scheidung zu vollziehen. Das Verfahren lief seit Januar 2018 und hat nun offenbar ein Ende gefunden. Welche Entscheidung das Gericht in Bezug auf das Sorgerecht für die vier gemeinsamen Kinder - Clara (24), Jamyan (19), Esther (18) und Anouk (9) - getroffen hat, ist bisher unbekannt. Ewan hatte das gemeinsame Sorgerecht gefordert, Eve hingegen wollte das alleinige Sorgerecht haben und ihrem Ex lediglich Besuchsrecht gewähren.

Ewan McGregors Tochter ist wütend auf neue Freundin

Der Grund für die Scheidung: Ewan hatte sich in seine 'Fargo'-Kollegin Mary Elizabeth Winstead (35) verliebt, was vor allem bei seiner ältesten Tochter Clara nicht besonders gut ankam. Im Juli 2018 nannte Clara die neue Freundin ihres Vaters "ein Stück Müll" in einem Instagram-Post. Zwei Monate später erklärte sie in einem Interview mit 'The Times', dass sie "wütend und traurig" war, nachdem sie Fotos von ihrem Vater mit Mary gesehen hatte. "Es ist viel zuvor passiert und damit musste ich klarkommen - ich will mich nicht entschuldigen oder ähnliches -, aber ja, das war wohl nicht mein bester Tag", sagte Ewan McGregors Tochter damals in dem Interview.