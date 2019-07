Allgemein | STAR NEWS

Nach Umzug: Lena Dunham verkauft Apartment mit Verlust

Lena Dunham (33), 'Girl'-Star und Drehbuchautorin, investierte im vergangenen Jahr in eine Eigentumswohnung in New York. 2,6 Millionen Euro kostete sie das Apartment im Loft-Style, das sich in Brooklyn befindet.

Umzug ins West Village

Doch schon ein paar Monate später beschloss die Schauspielerin, die Wohnung wieder zu verkaufen, um ins Manhattaner West Village zu ziehen. Ende 2018 bot Lena das Apartment mit den drei Zimmern und zweieinhalb Bädern also wieder zum Verkauf für rund 2,7 Millionen Euro an. Allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt keine interessierten Käufer.

Lena Dunham nimmt Verlust in Kauf

Daraufhin wurde es kurzzeitig vom Markt genommen und erschien im April wieder in den entsprechenden Immobilienmagazinen. Diesmal ging die Schauspielerin mit dem Preis runter auf 2,35 Millionen Euro. Dem Magazin 'Variety' zufolge habe sie akzeptiert, beim Verkauf der Wohnung Verluste zu machen, um dieses überhaupt loszuwerden. Ob Lena Dunham jetzt einen Käufer für ihr Loft findet?

© Cover Media