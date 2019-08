Allgemein | STAR NEWS

Nach Trennung von Sido: Doreen Steinert litt unter Depressionen

DE German Stars - Lange Zeit brachte man Doreen Steinert (32) nur mit Rapstar Sido (38, 'Melatonin') in Verbindung, schließlich waren die beiden sieben Jahre lang ein Paar, bevor es 2012 zur Trennung kam. Doch mittlerweile feiert die Blondine als Sängerin wieder Erfolge und ist glücklich liiert.

Doreen Steinert verfiel in eine Depression

Für Doreen könnte es derzeit also besser nicht laufen. Allerdings war das nicht immer so, ein harter Weg liegt hinter der gebürtigen Potsdamerin. Wie schlecht es ihr tatsächlich nach der Trennung von Sido ging, mit dem sie sogar verlobt war, verriet sie nun in einem Interview mit 'ARD Brisant': "Ich ging auf dem Zahnfleisch, also das war schon nicht ohne. Das lag aber auch daran, dass mit dieser Trennung nicht nur er nicht mehr in meinem Leben war, sondern niemand mehr." Fast alle ihre Freunde hätten nach dem Beziehungsende zur Sido gehalten. Doreen litt so sehr, dass sie sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzog, keine Musik mehr machte und schließlich sogar in eine Depression verfiel.

Ihr neuer Freund hat sie gerettet

Zum Glück lernte sie später ihren jetzigen Freund Martin kennen, der sie von ihren Depressionen und der Trauer befreit hat. "Er hat mir gezeigt, dass ich nicht kämpfen muss, sondern dass es mir auch mal schlecht gehen darf und ich bin trotzdem liebenswert", erinnert sich die Sängerin.

Derzeit feiert Doreen Steinert ihr Comeback mit ihrem Song 'Missing You' - ein ganz neuer Sound, erstmals englischsprachige Texte und ein neuer Look unter dem Künstlernamen Reen.

