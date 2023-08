Allgemein | STAR NEWS

Nach Trennung von Jesse Rutherford: Billie Eilish ist immer noch Single – und glücklich damit

DE Showbiz - Billie Eilish (21) geht allein durchs Leben. Die Sängerin ('Happier Than Ever') ist seit Mai wieder Single, denn da hatte die Amerikanerin bekanntgegeben, dass sie und Jesse Rutherford (31) kein Paar mehr seien.

Beziehungslos und zufrieden

Die Musikerin und der Neighbourhood-Frontmann waren im Oktober 2022 zusammengekommen und hatten ihre Liebe bei der LACMA Art + Film Gala im darauffolgenden Monat offiziell gemacht. Beide hatten sich damals auch optisch in passenden Gucci-Outfits angeglichen. Am Wochenende (12. August) wurde die Chartstürmerin bei einer Fragestunde auf Instagram nach ihrem Beziehungsstatus gefragt. Ob sie denn schon wieder mit jemanden zusammen sei, lautete die neugierige Frage eines Fans. "Nein, mein Herr", antwortete das Teenie-Idol und machte mit drei Smiley-Emojis klar, dass dies auch gar nicht so schlimm sei.

Billie Eilish und Jesse Rutherford bleiben für immer Freunde

Natürlich wurde Billie Eilish auch nach ihrem Ex gefragt und sie konnte berichten, dass auch nach dem Liebesaus alles in Butter mit den beiden sei. "Wir sind sehr sehr gute Freunde. Er wird mir immer mein Kumpel bleiben." Sie war ja auch wirklich sehr verliebt in ihren Landsmann gewesen und hatte alles dran gesetzt, ihn zu erobern, wie sie in einem Interview mit der 'Vanity Fair' offenbarte. "Es ist wirklich cool und ich bin wirklich aufgeregt und ich bin wirklich glücklich darüber. Ich habe es geschafft... mein Leben an einen Punkt zu bringen, an dem ich jemand, den ich für den heißesten F**ker der Welt hielt, nicht nur kennengelernt, sondern ihn auch an Land gezogen habe. Kann das wahr sein? Können wir einfach eine Runde Applaus für mich bekommen? Danke, Jesse Rutherford, an alle. Ich habe ihn an Land gezogen. Nur ich. Ich habe diesen Sch*** gemacht. Ich habe mir diesen Motherf**ker geschnappt." Und nun hat Billie Eilish ihn zumindest als guten Kumpel behalten.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com/Cover Images

Weitere Artikel