Nach Tod von Luke Perry: Emotionaler Abschied von Tochter Sophie

Als in der vergangenen Woche die Nachricht um die Welt ging, Schauspieler Luke Perry (†52) habe einen schweren Schlaganfall erlitten, befand sich die Tochter des 'Riverdale'-Stars ganze 25 Flugstunden entfernt in Afrika. In Malawi wollte sich die 18-jährige seit Ende Januar vier Monate an einem Freiwilligenprojekt beteiligen. Trotzdem setzte sie sich sofort in den nächsten Flieger, um in den letzten Stunden bei ihrem Vater sein zu können.

Sie bedankt sich für die Unterstützung

Einen Tag nach seinem plötzlichen Tod meldet sich Sophie nun auf Instagram zu Wort. Unter ein gemeinsames Bild von sich und ihrem Vater schreibt die 18-Jährige: "Ich bin mir nicht sicher, was ich in dieser Situation sagen oder machen soll." Alles sei so schnell passiert und in den vergangenen 24 Stunden habe sie überwältigend viel Liebe und Unterstützung erfahren dürfen. Sie sei allerdings nicht in der Lage auf all die vielen Nachrichten zu reagieren.

"Ich weiß nicht wirklich, was ich in dieser Situation sagen oder tun soll, es ist etwas, das du in der Schule nicht gelernt hast, vor allem nicht, wenn es in der Öffentlichkeit passiert", schreibt Sophie weiter. Dennoch wolle sie die Fans ihres Vaters wissen lassen, dass sie für all die Liebe und die Worte sehr dankbar sei, "nur eben im Stillen."

