Nach Skandal-Interview: Harsche Kritik an Meghans Vater

DE Showbiz - "Seine Familie kann man sich nicht aussuchen" lautet ein altes Sprichwort, und es würde sicher niemanden wundern, wenn es Herzogin Meghan (38) in letzter Zeit öfter durch den Kopf gegangen ist. Mit Ausnahme ihrer Mutter Doria Ragland (63) hat die frisch gebackene Ex-Royal wenig Grund zur Freude, wann immer jemand ihrer Verwandtschaft ein Mikro unter die Nase hält.

Herzogin Meghans Verwandte reden gern mit der Presse

Wenn Papa Thomas Markle (75) den Mund aufmacht, ist Ärger eigentlich schon vorprogrammiert. In der Vergangenheit hatte der ehemalige Film-Beleuchter kein glückliches Händchen bei seinen Kommentaren bewiesen, sich sogar für gestellte Pressefotos, die als "natürlich" verkauft wurden, hergegeben. Ein privater Brief, den Meghan an ihn geschickt hatte, landete in einer britischen Sonntagszeitung. Dass seine Tochter es nach ihrem Ausscheiden aus dem harten Kern des Königshauses nicht allzu eilig hat, ihn wiederzusehen, scheint Thomas Markle dennoch zu wundern. Am Mittwoch (22. Januar) wurde auf dem britischen Sender Channel 5 eine Doku ausgestrahlt, in der sich der Vater der Herzogin beschwerte, dass seine Tochter ihn wohl erst auf seiner Beerdigung wiedersehen würde und dass er sie vermisse, aber "nicht wiedererkenne". Doch der Schuss ging nach hinten los.

Thomas Markle wird scharf angegriffen

Während viele Briten in den letzten Wochen kaum ein gutes Haar an der Herzogin gelassen hatten, wendete sich das Blatt. "Er macht ständig Deals mit Paparazzi und wundert sich, dass Meghan ihn ausschließt? Er spielt hier das Opfer", schimpfte ein Nutzer auf Twitter. Andere schlugen in die gleiche Kerbe: "Was genau versteht Thomas Markle hier nicht? Wen wundert es, dass sie nicht mit ihm spricht?" Er und ihre Schwester Samantha würden pausenlos Interviews geben, in denen sie Meghan heruntermachten — und beschwerten sich dann, dass ihre berühmte Verwandte ihnen die kalte Schulter zeige. Ein Nutzer bringt es auf den Punkt: "Er sieht nur Geld."

Es gibt jedoch auch versöhnliche Stimmen: "Ich hasse Thomas Markle nicht für dieses Interview. Ich kann Meghan aber auch verstehen, dass sie nicht mit ihm sprechen will. Das Leben ist zu kurz für solche Familienfehden." Ob Herzogin Meghan und Thomas Markle wohl auch irgendwann zu dem Schluss kommen?

