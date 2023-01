Allgemein | STAR NEWS

Nach Shitstorm: Sender schneidet Dieter Bohlens Skandal-Kommentare aus ‚DSDS‘

DE Deutsche Promis - Selten hatte eine Folge von 'Deutschland sucht den Superstar' schon vor der Ausstrahlung bei RTL so hohe Wellen geschlagen. Der Grund? Sexistische Sprüche des Juroren-Zugpferds Dieter Bohlen (68). Der Poptitan, der eigentlich der Familienfreundlichkeit wegen versprochen hatte, seine Kandidat*innen etwas sanfter anzufassen, schockte mit seinen Sprüchen über eine Teilnehmerin selbst hartgesottene Fans.

Der Dialog blieb zunächst drin

Die neueste Folge des Talentwettbewerbs war nämlich vorab auf 'RTL+' gestreamt worden, und dort hatte der Produzent der Kandidatin Jill Lange volle Breitseite gegeben. Als klar wurde, dass sie bereits an einer Dating-Show-Erfahrung hatte, kamen Sprüche wie: "Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?" Die berichtete anschließend weinend auf TikTok, dass das noch nicht der schlimmste Spruch gewesen sei: "Das erste, was er gefragt hat, ist: 'Mit wie vielen Leuten habt ihr geschlafen? Bodycount! Willst du noch mit 30 durch die Gegend bumsen?" Dass die sexistischen Entgleisungen ihren Weg in deutsche Wohnzimmer fanden, hatte RTL anschließend zunächst verteidigt. Man sehe "keinen Anlass, den Dialog aus der Sendung zu schneiden."

Dieter Bohlen ist nicht der Einzige

Doch wir haben 2023 und selbst ein Dieter Bohlen hat keinen Freibrief mehr für sexistischen Niveaulimbo. Als die Folge am Mittwoch schließlich im TV ausgestrahlt wurde, fehlten die bösen Sprüche. Offenbar hatte der heftige Shitstorm in den Medien den Verantwortlichen vor Augen geführt, dass solche Kommentare zu den Lebensentscheidungen junger Menschen einfach nicht gehen.

Eine zeigte sich wenig überrascht von den Sprüchen, die der Poptitan abgelassen hatte, als hätte es die letzten Jahre nicht gegeben. Seine Mitjurorin Katja Krasavice veröffentlichte über 'Bild' ein Statement, in dem sie erklärte: "Was Dieter sagt, denken sich leider fast alle Ü50-Männer… Wir haben sehr viele weiße alte Männer in der Industrie – sei es Musikindustrie oder Filmindustrie – die immer noch herablassend über Frauen sprechen." Dass sich diese Männer ändern, sei "fast unmöglich", wie Dieter Bohlen anschaulich gezeigt hat.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images