Nach Shitstorm: Nena entschuldigt sich bei Moderatorin

DE German Stars - Mit den Worten "Ich übernehme jetzt" schnitt Nena (60) beim Stuttgarter 'Live Sommer' der Moderatorin Nadja Gontermann das Wort ab und zog anschließend einen riesigen Shitstorm auf sich. Die Sängerin sollte nach langer Corona-Pause am Samstagabend (11. Juli) in einem Autokino endlich wieder einmal auf der Bühne stehen.

Nena unterbrach die Dankesrede

Nena hatte ihren Einsatz vermutet und schnitt der Moderatorin das Wort ab. Doch diese war im Begriff sich bei den zahlreichen Helfern hinter der Bühne zu bedanken, die aufgrund der Corona-Krise monatelang wegen unzähligen abgesagten Konzerten keinen Cent verdienen konnten. Bei dem Stuttgarter Open Air hatten sie nun erstmalig die Möglichkeit zu arbeiten. Ein Kollege der Moderatorin hatte den Vorfall auf Video aufgenommen und ihn wenig später im Netz mit den Worten geteilt: "Ich bin immer noch fassungslos wie RESPEKTLOS eine so erfahrene und große Künstlerin wie Nena sein kann. Eine Moderatorin mitten bei der Begrüßung und schönen Dankesworten SO von der Bühne zu bitten, ist an Dreistigkeit meiner Meinung nach nicht zu übertreffen." Die Zuschauer teilten diese Meinung und kritisierten Nena für ihr Verhalten.

Öffentliche Entschuldigung und Versöhnung

Diese hat sich mittlerweile bei der Moderatorin mit einem Posting auf Facebook entschuldigt. "Liebe Nadja, ich habe Dich vorgestern offensichtlich am Ende einer Dankesrede unterbrochen. Dafür möchte ich mich von Herzen und persönlich bei Dir an dieser Stelle entschuldigen." Es sei ihr im Eifer des Gefechts nicht bewusst gewesen: "Ich stand hinter der Bühne, hab' meinen Namen gehört, und das war mein Signal. Nach so langer Zeit ohne Live-Konzert wollte ich da einfach nur loslegen", erklärt Nena.

Nenas öffentliche Entschuldigung kommentierte Gontermann anschließend und lenkte ein: "Liebe Nena, vielen Dank für deine Entschuldigung. Ich denke, meine Dankesworte auf der Bühne wären eigentlich auch in deinem Sinne gewesen. Tun wir mal so, als hätte ich das alles 'nur geträumt'", so die Moderatorin.