Nach sechs Jahren: Ehe-Aus bei Victoria Swarovski

DE Deutsche Promis - Sie soll bereits aus der gemeinsamen Villa ausgezogen sein: Nach nur sechs Jahren Ehe trennen sich Victoria Swarovski (29) und Werner Mürz (46). Dabei hatten die Sängerin und Moderatorin ('Let's Dance') und der Unternehmer 2017 noch eine riesige Traumhochzeit in Italien gefeiert.

"Keine weiteren Anfragen"

"Ja, Victoria Swarovski und Werner Mürz haben sich im freundschaftlichen Einvernehmen getrennt. Es wird darum gebeten, die Privatsphäre zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen", wird das Management des quirligen TV-Stars von 'Bunte' zitiert. Das Magazin erwähnte zudem, dass entsprechende Gerüchte bereits in München die Runde gemacht hätten. Der Zeitpunkt ist für eine Bitte um Privatsphäre denkbar schlecht gewählt, denn die neue Staffel von 'Let's Dance' hat gerade erst begonnen, und natürlich werden alle Augen auf Victoria gerichtet sein, die als Moderatorin der Tanzshow seit jeher ein quirliger Blickfang ist.

Victoria Swarovskis Traumhochzeit ist knapp sechs Jahre her

Ein Ehe-Aus nach nur sechs Jahren hatte wohl niemand angesichts der Prunkhochzeit von Victoria Swarovski und Werner Mürz im Sommer 2017 erwartet. In Italien gaben sie sich das Jawort, und es wurde an nichts gespart. Ihr Brautkleid wog satte 46 Kilogramm, was den 500.000 Swarovski-Steinen geschuldet war, die es zierten. Bei dem schweren Kleid handelte es sich um eine Kreation des Designers Michael Cinco. Kostenpunkt: fast 800.000 Euro. Als Erbin des Kristall-Familienunternehmens hätte Victoria Swarovski aber auch in keinem anderen Kleid vor den Traualtar treten dürfen — ein Garant für dauerhaftes Glück war der Prunk aber leider nicht.

