Nach Schlaganfall-Schock: Stars senden Luke Perry ihre Genesungswünsche

Hollywood ist in Sorge um den Schauspieler Luke Perry (52, ‘Riverdale’). Der einstige Star aus der Originalserie von ‘Beverly Hills, 90210’ wurde Berichten Zufolge am Mittwochmorgen [27. Februar] in ein Krankenhaus in Kalifornien eingeliefert: Verdacht auf Schlaganfall.

"Du schaffst das"

Arnold Robinson, der Pressesprecher des Stars, erzählt 'WENN', dass sein Mandant "unter Beobachtung" stünde, Näheres sei über seinen Zustand zur Stunde aber noch nicht bekannt. Hollywood zeigte sich entsprechend schockiert, und es dauerte nicht lange, bis die ersten Worte der Anteilnahme per Social Media eintrafen, nachdem die Nachricht von Luke Perrys Zustand am Donnerstag durch die Presse ging. Unter den ersten, die ihre besten Wünsche zur Genesung zum Ausdruck brachten, waren seine ehemaligen Kollegen von Beverly Hills, 90210’. Shannen Doherty (47), die in der Teenie-Serie seine Freundin spielte, schrieb: "Mein Freund, ich halte dich fest und gebe dir meine Kraft. Du schaffst das."

Alle Kollegen stehen hinter Luke Perry

Ian Ziering (54) meldete sich auf Instagram zu Wort, postete ein Schwarzweiß-Foto, auf dem die beiden Schauspieler herumalbern und er seinen Kollegen küsst. "Worte können nicht beschreiben, was mein Herz angesichts dieser Nachricht fühlt. Lasst uns alle für eine schnelle Genesung beten." Luke Perry ist zurzeit in der Serie 'Riverdale' zu sehen, spielt dort an der Seite von Molly Ringwald (51). Sie zeigte sich ebenfalls schockiert, schrieb auf Twitter: "Ich sende Luke Perry meine Liebe", während Kristy Swanson (49), mit der der Star während 'Buffy — Im Bann der Dämonen’ zusammenarbeitete postete: "Habe gerade die beängstigende Nachricht erhalten, dass mein lieber alter Freund Luke Perry einen schweren Schlaganfall hatte. Luke, mein Schatz, ich bete so sehr für dich. Ich liebe dich so sehr und mit Gottes Hilfe wirst du dies überstehen."

