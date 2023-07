Allgemein | STAR NEWS

Nach Release ihrer neuen Single: Britney Spears löscht — wieder einmal — ihr Instagram

DE Showbiz - "Leider ist diese Seite nicht verfügbar". Diese Worte werden zurzeit angezeigt, wenn Fans versuchen, das Instagram-Profil von Britney Spears (41) aufzurufen. Dort folgen der Sängerin, die gerade gemeinsam mit will.i.am (48) einen Song auf den Markt gebracht hat, für gewöhnlich 42 Millionen, doch die sehen im Moment nur eine Platzhalter-Seite.

Plötzlich Funkstille

Schon im Vorfeld hatte der Star die Single 'Mind You Business' kaum beworben. Der Track erschien am Freitag (21. Juli), und Britney hatte bislang immer nur Postings ihres Kollaborationspartners in ihrer Instagram Story geteilt. Ebenfalls am Freitag hatte die Musikerin, die sonst immer sehr aktiv auf Social Media ist, noch ein Video veröffentlicht, auf dem sie und ihr Mann Sam Asghari mit Hüten im Partnerlook posierten. Zwei Tage später war ihr Profil nicht mehr auffindbar. Doch das sind Fans mittlerweile gewohnt.

Britney Spears löscht und löscht

Denn Britney Spears hat Instagram nicht zum ersten Mal deaktiviert. Im Laufe der Jahre hat sie der Plattform immer wieder den Rücken gekehrt, zuletzt passierte das Anfang Juni. Als sie im Januar den Löschen-Knopf gedrückt hatte, hatten besorgte Fans sogar die Polizei gerufen, die prompt vor Britneys Haus auftauchte — sehr zu deren Ärger. Als sie wieder online war, schimpfte sie: "So Leute, ich wollte euch nur sagen, wenn ich mein Instagram lösche, ruft nicht die Polizei an."

'Mind Your Business' ist erst ihr zweiter Song seit dem Ende ihrer Vormundschaft vor knapp zwei Jahren. Zuvor hatte sich Britney Spears für 'Hold Me Closer' mit Elton John zusammengetan.

Bild: INSTARimages/Cover Images